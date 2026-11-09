Quasi ottomila operatori sanitari mancanti, un piano triennale che ne recupererebbe poco più di mille e risorse distribuite senza una reale programmazione delle assunzioni. È un attacco diretto alla gestione della sanità calabrese quello dell'avvocato Antonello Talerico, componente della segreteria regionale di Forza Italia, che interviene sulla deliberazione numero 684 del 19 ottobre con cui la Giunta regionale ha approvato il piano triennale di spesa per il personale delle aziende sanitarie 2026-2028.

«È l’atto che decide quanti medici, infermieri e operatori potranno lavorare negli ospedali e sul territorio nei prossimi tre anni. Letto con le norme alla mano, mostra lacune che non dipendono dal Piano di rientro ma da scelte tecniche e politiche della Regione».

Talerico richiama la sentenza numero 114 del 2025 della Corte costituzionale, secondo cui il piano dei fabbisogni è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, la cui approvazione compete alla Regione.

«Finito il commissariamento, non ci sono più limiti dietro cui ripararsi: la responsabilità e le scelte sono del presidente Occhiuto, che in materia sanitaria non fa toccare palla a nessuno».

Nel mirino anche l'impostazione della delibera, che secondo l'esponente di Forza Italia non approva i piani aziendali suddivisi per ruoli e profili professionali, ma assegna soltanto le risorse economiche, rinviando alle aziende le verifiche senza stabilire alcun termine.

«Dichiara di rispettare il limite di spesa previsto dalla legge statale ma non ne indica mai il valore. Il tetto adottato coincide all’euro con il conto economico del Piano di rientro e somma al costo dei dipendenti soltanto collaborazioni e indennità universitarie: restano fuori l’IRAP e il lavoro interinale, che la Corte dei conti, richiamata nella stessa relazione, impone di contare. La conformità è affermata, ma non dimostrata».

Quasi ottomila operatori mancanti, ma il piano ne recupera solo il 15%

Il dato più significativo riguarda la distanza tra il personale necessario e quello effettivamente disponibile nelle strutture sanitarie calabresi.

«Le aziende hanno calcolato un fabbisogno di 28.168 unità; al 31 marzo ne erano in servizio 20.260. Nel 2028 il piano arriva a 21.493: si copre il 15 per cento di quanto manca. I medici ospedalieri sono 2.853 su 4.334, gli anestesisti di sala 67 su 202. Nel solo primo trimestre del 2026 il servizio sanitario ha perso 142 unità, tra cui 105 medici. Nel 2024 si annunciavano 5.500 assunzioni in tre anni; oggi la Regione certifica un saldo che arretra».

Numeri che, secondo Talerico, si traducono in conseguenze dirette per i cittadini e mettono in discussione anche il futuro della nuova assistenza territoriale.

«Detto in parole semplici, per chi aspetta ore al pronto soccorso o mesi per una visita: mancano quasi ottomila operatori sanitari e il piano ne aggiunge poco più di mille in tre anni. Le Case di comunità non solo rischiano di non aprire, ma non hanno il personale per funzionare: la riga del personale infermieristico per il nuovo modello territoriale conta 49 unità in servizio su 1.349 indicate come necessarie».

Le risorse alle Asp e il ruolo di Azienda Zero

Altro nodo è la ripartizione dell'incremento di spesa, pari a 56,7 milioni di euro. Alle cinque Aziende sanitarie provinciali, dove si concentra la maggior parte delle carenze di personale, vengono destinati complessivamente 9,7 milioni nel triennio.

«Le cinque Aziende sanitarie provinciali, che hanno in carico il territorio e circa seimila delle quasi ottomila unità mancanti, si dividono 9,7 milioni in tre anni. Per Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria il budget del 2028 è identico al centesimo a quello del 2027: dopo il 2026 nessuna crescita. Le province che hanno meno personale per abitante, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sono anche tra quelle che, per abitante, crescono meno».

La quota più consistente dell'incremento viene invece destinata ad Azienda Zero, che ha assunto la gestione del servizio di emergenza 118.

«Il 62 per cento dell’aumento (euro 35,3 milioni) va ad Azienda Zero, che da quest’anno gestisce il 118. Se quei fondi servono a coprire le carenze dell’emergenza, è una scelta comprensibile: ma la delibera non lo dice, non quantifica il piano di assunzioni e non spiega che fine faranno i circa 570 operatori del 118 che, secondo la stima regionale, non passano ad Azienda Zero e restano nelle ASP. Per loro, entro marzo 2027, è previsto soltanto un piano di riallocazione».

I fondi per l'assistenza territoriale e il futuro dei medici cubani

Talerico evidenzia poi il mancato utilizzo, nella programmazione, di alcune opportunità finanziarie e normative già disponibili per rafforzare gli organici.

«Per il 2026 la Regione ha già assegnato alle ASP 54,6 milioni per il personale dell’assistenza territoriale, spendibili anche oltre i vincoli, ma solo se coerenti con il piano dei fabbisogni: il piano non li programma. La legge di bilancio 2026 consente assunzioni a tempo indeterminato in deroga e un ulteriore incremento della spesa: la delibera non dice se e come intende usarli».

Resta inoltre irrisolta, secondo l'avvocato, la questione dei professionisti stranieri attualmente impiegati negli ospedali calabresi.

«Sugli oltre duecento medici cubani che tengono aperti reparti e pronto soccorso periferici non c’è una parola, né su come e quando sostituirli».

Pur riconoscendo i vincoli entro cui opera la Regione, Talerico giudica insufficiente il documento approvato dalla Giunta.

«Va riconosciuto che il piano era chiesto dai Ministeri, che la Regione è in Piano di rientro e che la spesa comunque cresce. Ma proprio perché le risorse sono centellinate bisogna essere più chiari e precisi. Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale».

Graduatorie in scadenza e carenza di operatori sociosanitari

La critica si estende infine alla gestione delle graduatorie sanitarie, tra proroghe legislative, ricorso al lavoro interinale e procedure di reclutamento che rischiano di non rispondere alle necessità delle aziende.

«A gennaio una legge regionale ha prorogato le graduatorie sanitarie, ad aprile un’altra ha escluso quelle già prorogate; intanto si ricorre agli interinali e la proposta di legge sullo scorrimento resta ferma in Commissione (incommentabile)».

Emblematico, per Talerico, quanto accaduto all'Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, dove la graduatoria degli operatori sociosanitari è giunta a scadenza nonostante le carenze di organico.

«La graduatoria degli OSS della Dulbecco è arrivata alla scadenza del 24 ottobre, cinque giorni dopo è arrivata una delibera che nella stessa azienda conta 130 OSS in meno del fabbisogno. Però nel frattempo lasciano scadere le graduatorie!».