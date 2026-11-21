L’illusione della cura: da New York alla Calabria, perché affidarsi al mercato mette a rischio il diritto costituzionale alla salute. Per l’esponente di Forza Italia Lamezia: «Occorre favorire il rientro dei professionisti calabresi con mobilità interregionale e incentivi mirati. Superare la deriva aziendalistica e tornare allo spirito delle USSL: pubblico e privato devono restare nettamente distinti»

«Un piccolo eritema, il controllo della crescita, due gocce di sangue per il ferro. Una normale visita pediatrica per un bimbo di un anno nel cuore di New York. Poi, sul tavolo, il conto: 1.212,86 dollari. A documentarlo è stata l’esperienza diretta di una professionista italiana, la cui fattura ha riacceso il dibattito sui costi folli del modellosanitariostatunitense. Fortunatamente mitigato da un’assicurazione privata che ha ridotto la spesa a carico della famiglia a soli 40 dollari, l’episodio svela però l’ingranaggio di un sistema che spende più del doppio rispetto all’Italia in rapporto al PIL, ma che registra il doppio delle morti evitabili». È quanto dichiara il dottor Pasquale Maria Natrella, dirigente azzurro di Forza Italia Lamezia

Terme, intervenendo sul dibattito legato al futuro del Servizio Sanitario Nazionale e alle prospettive della sanità calabrese. «Un mondo che apparentemente sembra lontano — prosegue Natrella — ma guardando alle latitudini di casa nostra e in particolare alla Calabria, il confine tra l'anomalia americana e il nostro futuro rischia di farsi pericolosamente sottile. Negli Stati Uniti, la sanità è un mercato. I dati OCSE ci dicono che una fetta enorme di quella spesa (circa il 30%) non va in cure o farmaci, ma in burocrazia, costi amministrativi delle assicurazioni e intermediazione privata. Il risultato è una sanità in cui chi può permettersi la polizza accede alle prestazioni, mentre chi rimane escluso paga con la salute e con la vita. Questo scenario, che ci appare inaccettabile oltreoceano, rischia però di normalizzarsi anche in Italia, e la Calabria ne rappresenta purtroppo il laboratorio più sofferente.

Anni di commissariamenti, carenze croniche di personale, reparti al collasso e liste d’attesa interminabili hanno logorato la fiducia dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale». «È proprio in questo terreno di frustrazione e abbandono — sottolinea l’esponente lametino di Forza Italia — che si insinua una pericolosa narrazione: l’idea che la privatizzazione totale sia l’unica via d’uscita, l’inevitabile modernizzazione di un sistema pubblico considerato ormai irrecuperabile.

Affidarsi ai privati o ai fondi integrativi come panacea di tutti i mali è un miraggio tanto seducente quanto ingannevole. La logica del profitto applicata alla salute non azzera le liste d’attesa, le sposta semplicemente verso chi può pagare, creando una cittadinanza a classi sociali anche nel diritto fondamentale alla cura. Chi oggi spinge verso la privatizzazione progressiva della sanità calabrese — attraverso la proliferazione di cliniche convenzionate che assorbono risorse pubbliche lasciando i nosocomi pubblici allo stremo, o spingendo i cittadini a rivolgersi al mercato out-of pocket — dimentica la lezione americana: più spesa privata non significa più salute. Significa solo più disuguaglianza, costi amministrativi alle stelle e un welfare che abdica alla sua funzione costituzionale. L’esperienza di New York ci ricorda che quando la salute diventa un prodotto commerciale, il cittadino si trasforma in un cliente ostaggio di tariffe inaccessibili».

«La Calabria non può permettersi la rassegnazione. Accettare la privatizzazione come destino ineluttabile significa abdicare al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 32 della Costituzione. A tal proposito, dovremmo sempre tenere a mente la lezione di Tina Anselmi, madre e autrice della storica riforma che con la legge 833 del 1978 istituì il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nei suoi interventi pubblici, Anselmi applicò direttamente il principio della vigilanza sulle conquiste sociali proprio alla difesa della sanità, ribadendo con forza che nessuna conquista è per sempre: il diritto universale alla salute non è mai acquisito una volta per tutte, ma richiede una costante tutela civica e politica per non essere svuotato o ridimensionato. Difendere la sanità pubblica calabrese oggi non significa soltanto difendere gli ospedali territoriali o chiedere più medici: significa raccogliere quel monito e respingere la logica secondo cui il diritto alla cura debba dipendere dalla capienza del proprio portafoglio».

«In questa direzione — evidenzia il dott. Natrella — va letto l’mpegno costante del presidente Roberto Occhiuto, al lavoro senza sosta sul fronte del risanamento per centrare l’obiettivo cruciale dell’uscita dal commissariamento. Un percorso complesso portato avanti con determinazione anche nel recente e proficuo incontro istituzionale avuto a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un confronto al centro del quale, in vista della manovra, è stata posta con forza dallo stesso Governatore la necessità di assicurare maggiori risorse e un incremento dei finanziamenti indispensabili per restituire ai calabresi una sanità pienamente normale ed efficiente. Ciò passa inevitabilmente anche attraverso la valorizzazione del capitale umano: un obiettivo strategico da perseguire incentivando l'attivazione di meccanismi di mobilità tra regioni per favorire il rientro nella propria terra d’origine di medici, infermieri e professionisti calabresi, accompagnato da misure ed incentivi economici mirati capaci di rendere nuovamente attrattivo il sistema pubblico rispetto alle lusinghe del privato». «La fattura di 1.200 dollari arrivata negli Stati Uniti — afferma Pasquale Maria Natrella — è il campanello d’allarme di un sistema che ha smarrito la bussola sociale. Prima che quel modello diventi la nostra normalità, occorre avere il coraggio di una riflessione strutturale profonda: il sistema sanitario aziendalistico, così come è stato concepito e applicato negli ultimi decenni, si è dimostrato strutturalmente incompatibile con il dettato dell’articolo 32 della Costituzione. La salute non può essere gestita con i criteri di un’azienda commerciale orientata al pareggio di bilancio a scapito dei servizi: bisognerebbe avere la lucidità di tornare indietro al modello delle USSL, recuperando quella vocazione territoriale, partecipativa e universalistica che metteva al centro i bisogni della persona e non i vincoli contabili».

«Allo stesso tempo — conclude l’esponente azzurro — si rende ormai indispensabile tracciare una linea di demarcazione netta e una reale divisione tra sanità pubblica e sanità privata. Si tratta di due mondi che rispondono a finalità ontologicamente opposte: il primo punta esclusivamente alla tutela della salute e al benessere dei cittadini; il secondo, legittimamente ma inevitabilmente, punta al profitto. Lo dimostrano chiaramente anche le recenti polemiche sollevate intorno all’ospitata televisiva di Paolo Rotelli, erede del più grande impero della sanità privata italiana legato al Gruppo San Donato e all’Ospedale San Raffaele: un dibattito che ha messo a nudo quanto sia scivoloso e pericoloso sovrapporre la narrazione dell’impresa privata con la missione universalistica del servizio pubblico. Difendere, finanziare e ricostruire il nostro sistema pubblico significa ribadire che la cura non è un business. Perché una società che smette di curare tutti allo stesso modo, smette semplicemente di essere civile».