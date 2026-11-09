«Com’è possibile che da sei mesi, nel quartiere Signorello, ci sia un cartello che segnala una caditoia pericolosa e che, ad oggi, nessuno abbia ancora provveduto a risolvere il problema?»

E’ quanto si chiede il consigliere comunale Sergio Costanzo di Forza Italia rivolgendosi all’assessore al Lavori Pubblici di Catanzaro Pasquale Squillace.

«Sei mesi per un intervento di manutenzione ordinaria! Nel frattempo, i residenti continuano a subire disagi quotidiani e a convivere con una situazione che merita ben altra attenzione.

Ma in questa città l’ordinario è diventato un lusso? I cittadini pagano le tasse e hanno tutti gli stessi diritti. Perché devono esistere quartieri di serie A e quartieri di serie B? Cosa hanno in meno i cittadini di Signorello rispetto a quelli del centro Storico o del quartiere marinaro?

Assessore, una città non si amministra soltanto con gli annunci e le grandi opere. Si amministra garantendo sicurezza, manutenzione e servizi anche nelle periferie.

Questa caditoia è soltanto uno dei tanti esempi di una gestione dell’ordinario che merita risposte.

I cittadini non chiedono miracoli, chiedono semplicemente che il Comune faccia il proprio dovere. Sei mesi sono davvero troppi! Assessore Squillace, quando intendete intervenire? »