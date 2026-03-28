Il commento dei consiglieri azzurri in Consiglio comunale: «Sergio non ha mai fatto sconti a nessuno e si è sempre speso in difesa dei cittadini e del territorio»

«Con enorme piacere e grande soddisfazione abbiamo appreso della piena assoluzione ricevuta dal collega consigliere comunale Sergio Costanzo». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare Forza Italia di Catanzaro in merito all’assoluzione del consigliere comunale Sergio Costanzo, coinvolto in una inchiesta della Procura di Catanzaro su un presunto sistema che avrebbe favorito l’assegnazione di alloggi popolari Aterp.

«Eravamo sicuri che si sarebbe rivelato inesistente il suo coinvolgimento nell’indagine su un presunto sistema illecito che avrebbe gestito gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» proseguono nella nota i consiglieri comunali. «Un politico come Sergio, che non ha mai fatto sconti a nessuno e si è sempre speso in difesa dei cittadini e dei territori in cui ricopre il ruolo di amministratore, ha dimostrato grande determinazione anche durante questo periodo in cui è stato gravato da accuse rivelatesi infondate e - oggi possiamo dirlo - ingiuste.

Siamo contenti come immaginiamo lo sia lui, libero da accuse e provato da una vicenda che proprio non meritava. Allo stesso tempo, non abbiamo dubbi che, da subito, la sua instancabile azione politica riceverà ancora più forza e incisività. E noi saremo al suo fianco».