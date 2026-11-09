L’indiscrezione circola da settimane. Si attende il nulla osta dal Csm, prenderebbe il posto di Luciano Vigna nel frattempo nominato a Sacal, e dg di Arrical

C’è una scrivania vuota al decimo piano della Cittadella, in attesa dell’arrivo di un nuovo “inquilino”. È la posizione da capo di gabinetto lasciata vacante da Luciano Vigna quest’estate, dopo essere stato individuato ai vertici di Sacal. Formalmente è ancora lui a tenere le redini dell’ufficio pur rivestendo contemporaneamente gravosi incarichi e non solo nella società che in Calabria gestisce i tre aeroporti.

È infatti direttore generale di Arrical, l’autorità che si occupa di rifiuti e idrico, oltre appunto a rivestire il ruolo di presidente del Cda di Sacal, dopo la riforma e l’addio di Franchini, nel frattempo entrato in giunta a Reggio Calabria.

Il manager, che evidentemente gode della più ampia fiducia del presidente della Regione, potrebbe essere a breve sostituito nel ruolo di capo di gabinetto da un magistrato. Almeno è quanto si sussurra nei corridoi della Cittadella, in attesa dell’insediamento della nuova figura che dovrebbe così sostituire Vigna, ormai gravato da altri impegni.

La notizia si rincorre da settimane, e l’identikit che circola è quello di un magistrato in attesa del nulla osta del Csm. Sul nome per ora vige il massimo riserbo.