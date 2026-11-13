Vincenzo Costantino, già assessore del Comune di Catanzaro con deleghe alle Politiche giovanili, al Turismo, al Marketing territoriale e alla Transizione digitale, annuncia la propria adesione a Più Europa. La decisione arriva a pochi mesi dalla conclusione della sua esperienza amministrativa e apre una nuova fase del suo percorso politico.

«Quando si è conclusa la mia esperienza da assessore ho detto che finiva un incarico, ma non il mio impegno. E lo pensavo davvero. In questi mesi ho avuto il tempo di riflettere, di confrontarmi con tante persone e di ragionare su come proseguire quel percorso. Perché la voglia di impegnarmi, di provare a cambiare le cose, non è mai venuta meno».

Una scelta maturata attraverso incontri e confronti, che hanno portato Costantino ad avvicinarsi al mondo dei partiti e a riconoscere in Più Europa una comunità politica affine alle proprie idee e sensibilità. «In questi anni ho conosciuto tante persone, anche all'interno di partiti diversi, e ho imparato a conoscere meglio un mondo verso il quale, lo ammetto, ho avuto spesso delle perplessità. Poi ci sono gli incontri che ti fanno cambiare prospettiva. In Più Europa ho trovato persone con cui mi sono sentito subito a mio agio, con cui condivido idee, sensibilità e soprattutto un modo di intendere l'impegno politico. E non è una cosa scontata».

L'adesione rappresenta anche la volontà di dare una dimensione più ampia alle esperienze maturate negli anni, dall'impegno nel mondo associativo e culturale fino all'attività amministrativa. «Fare l'assessore è stata un'esperienza importante. Mi ha insegnato tanto, anche attraverso le difficoltà. Ma mi ha fatto capire soprattutto una cosa: molti dei problemi che proviamo ad affrontare quotidianamente nelle nostre città non si risolvono soltanto nelle nostre città. Le opportunità per i giovani, le disuguaglianze territoriali, i trasporti, il lavoro, la capacità delle istituzioni di funzionare: sono questioni che richiedono una visione politica e scelte che vanno ben oltre il livello locale».

Da qui la volontà di costruire un percorso che colleghi l'esperienza sul territorio a una prospettiva politica nazionale ed europea. «Credo che Più Europa possa essere oggi il luogo nel quale mettere a frutto quello che ho imparato e, soprattutto, continuare a imparare. Un contesto nel quale portare le mie idee, confrontarle con quelle degli altri e contribuire a costruire una visione condivisa. Perché sento il bisogno di fare politica anche in questo senso: non soltanto occuparmi dei problemi quando si presentano, ma provare a immaginare dove vogliamo andare e lavorare insieme per arrivarci».

Costantino ribadisce infine il legame con Catanzaro e con il territorio nel quale ha sviluppato il proprio impegno civico e politico. «Catanzaro è la città dalla quale parte tutto questo e continuerà a essere al centro del mio impegno. Ma credo che oggi sia importante allargare lo sguardo, soprattutto per chi vive in Calabria e nel Mezzogiorno. Abbiamo bisogno di portare le questioni dei nostri territori dentro una discussione politica più ampia, senza rassegnarci all'idea che certi problemi siano inevitabili. Entro in Più Europa con entusiasmo, con la voglia di dare il mio contributo e di costruire un percorso insieme alle persone che ne fanno parte.