«Il caso della pet di Soveria Mannelli, inviata da Lamezia Terme a Vibo Valentia per un trasferimento in codice rosso, è l'ennesima dimostrazione delle gravi criticità organizzative del sistema di emergenza-urgenza calabrese. Quanto accaduto nella serata del 16 novembre 2026 rappresenta un episodio emblematico dello stato in cui versa il servizio 118 in Calabria».

E’ il racconto Saverio Ferrari delegato provinciale Smi dell’Asp di Catanzaro e medico del 118. «Alle ore 22:45, durante il turno 20-8, la pet di Soveria Mannelli, composta dal medico Ferrari, dall'infermiere Pane e dall'autista Monaco, mentre rientrava dal pronto soccorso di Lamezia Terme, dopo aver effettuato un intervento primario, veniva attivata dalla centrale operativa di Cosenza per un trasferimento in codice rosso dal pronto soccorso di Vibo Valentia all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, per consulenza gastroenterologica ed eventuale ricovero.

Contattato telefonicamente dalla centrale operativa, il medico comunicava che l'equipe si trovava tra Lamezia Terme e Platania, quindi a una distanza considerevole dal luogo dell'intervento. La risposta dell'operatore della centrale era inequivocabile: «Siete l'unica pet medicalizzata sul territorio, per cui dovete andare voi». Una risposta che, al di là della legittima e doverosa attività delle centrali operative, pone interrogativi inquietanti sull'organizzazione del servizio».

Per il sindacalista: «significa, infatti, che in quel turno nessuna delle cinque pet operanti nell'area di Vibo Valentia risultava medicalizzata. La stessa situazione riguardava le pet dell'area lametina (Lamezia Terme, Falerna e Maida) e, a quanto risulta, le undici pet dell'area catanzarese, nonostante queste ultime avessero sedi di partenza decisamente più vicine a Vibo Valentia».

Fortunatamente, la pet di Soveria Mannelli non si trovava in sede: se fosse stata costretta a partire da lì, i tempi per raggiungere il paziente sarebbero stati ulteriormente dilatati di almeno 25 minuti. È questo il modello di emergenza territoriale che si vuole garantire ai cittadini calabresi?», si domanda quindi Ferrari

«Da tempo assistiamo a una progressiva e preoccupante demedicalizzazione delle ambulanze del 118. Un fenomeno iniziato nel 2020, con il progressivo esodo dei medici dal servizio, che negli ultimi sei anni non ha trovato risposte organizzative adeguate».

Il sindacalista spiega che «le pochissime ambulanze medicalizzate ancora operative vengono continuamente spostate dalle due centrali operative per coprire interventi primari e secondari su territori vastissimi, con tempi di percorrenza che raggiungono frequentemente i 40-45 minuti, ma non raramente anche i 50-60 minuti. Una situazione – aggiunge – che rischia di compromettere la tempestività e l'efficacia dei soccorsi, soprattutto nelle patologie tempo-dipendenti, come l'infarto miocardico acuto e l'ictus, nelle quali ogni minuto può fare la differenza.

Ricordiamo che il 118 nasce come servizio di emergenza sanitaria territoriale proprio per garantire interventi tempestivi: gli standard storicamente assunti a riferimento prevedono tempi di arrivo di 8 minuti in area urbana e 20 minuti in area extraurbana. Tempi che, in molte realtà calabresi, appaiono oggi sempre più lontani dalla concreta possibilità di essere rispettati.

Eppure, nonostante questa situazione, sembra che l'obiettivo sia quello di orientare il sistema calabrese verso un modello organizzativo simile a quello lombardo, senza considerare le profonde differenze territoriali, infrastrutturali e ospedaliere tra le due regioni. La Calabria presenta caratteristiche viarie particolarmente complesse, distanze considerevoli e una rete ospedaliera nella quale non tutti i presidi sono in grado di gestire autonomamente patologie gravi e tempo-dipendenti.

In questo contesto, la presenza del medico a bordo delle ambulanze non può essere considerata semplicemente un costo da ridurre, ma deve essere valutata come una risorsa fondamentale per garantire assistenza qualificata, stabilizzazione del paziente e appropriatezza dei percorsi di emergenza».