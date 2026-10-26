Riceviamo e pubblichiamo*

Voglio scrivere questa lettera per dire una parola semplice, ma che racchiude tanto: “Grazie”.

Nel 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Da quel momento è iniziato un percorso difficile, fatto di paura, preoccupazioni, viaggi fuori regione e cure a Milano.

Quando mi è stato detto che avrei potuto continuare le cure qui, nella mia Regione, a Catanzaro, al Presidio Ciaccio, confesso di aver avuto molte perplessità. Avevo paura di non trovare la stessa attenzione, la stessa professionalità e la stessa sicurezza.

Mi sbagliavo. E oggi sono felice di poterlo dire. Al Ciaccio ho trovato professionalità, umanità e un'accoglienza che non mi aspettavo. Ho incontrato persone capaci di prendersi cura non soltanto della malattia, ma anche di chi quella malattia la vive ogni giorno, con tutte le sue paure e le sue fragilità. Un ringraziamento davvero speciale va alla dottoressa Teresa Del Giudice.

È stata lei a prendermi in carico con un'attenzione minuziosa, scrupolosa e costante. Non è soltanto una bravissima oncologa, ma anche una persona di grande cuore. Una di quelle persone che ti guardano negli occhi, che ti ascoltano, che ti spiegano tutto con chiarezza e che non ti fanno mai sentire sola.

Grazie a lei oggi continuo le mie cure con maggiore serenità, con la consapevolezza di essere in mani sicure.

Voglio estendere il mio grazie a tutta la sua équipe, agli infermieri e a tutto il personale del presidio ospedaliero Ciaccio della città capoluogo. Siete voi, con il vostro lavoro, la vostra professionalità e la vostra umanità, le persone che rendono grande la nostra sanità calabrese, nonostante le tante difficoltà che ogni giorno siete chiamati ad affrontare. A chi, come me, ha paura di curarsi nella propria terra, voglio dire di avere fiducia. Io stessa ero piena di dubbi, ma ho dovuto ricredermi.

All’ospedale Ciaccio ho trovato eccellenza, attenzione e, soprattutto, ho trovato cuore.

E quando si affronta una malattia come il tumore, sentirsi accolti, ascoltati e accompagnati è qualcosa che vale davvero tanto.

Grazie di cuore!

*Graziella (nome convenzionale) residente in un centro del Lametino