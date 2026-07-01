Dopo il primo intervento nella zona sud della città, le operazioni proseguiranno, nella fascia oraria compresa tra le ore 00:05 e le ore 6:00, secondo il cronoprogramma

E’ stato avviato il programma di disinfestazione adulticida contro le zanzare, potenziali vettori del virus West Nile, predisposto dal settore ambiente ed eseguito dalla Sieco. Dopo il primo intervento nella zona sud della città, le operazioni proseguiranno, nella fascia oraria compresa tra le ore 00:05 e le ore 6:00, secondo il seguente calendario:

Giovedì 2 luglio – Catanzaro Centro: Centro storico (da Via Indipendenza a Bellavista), Via Indipendenza, Piazza Matteotti, Via Fontana Vecchia, Via Alessandro Turco, Via Carlo V, Via XX Settembre, Piano Casa, Viale dei Normanni, Viale dei Bizantini, Viale Brutium e Viale degli Angioini fino all'incrocio con Viale Cassiodoro.

Venerdì 3 luglio – Catanzaro Nord: Sant'Elia, Piterà, Pontegrande, Pontepiccolo, Bambinello Gesù, Vicenzale, Stadio e zona Giardini San Leonardo.

Lunedì 6 luglio – Catanzaro Est: Siano, Contrada Santa Domenica, Sala, Campagnella, Cava, Santo Janni, Alli-Cucullera, Barone e Bellino.

Martedì 7 luglio – Catanzaro Ovest: Gagliano, Mater Domini, Cavita (compresa Contrada Casello), Rione De Filippis, via Fares, Via Lucrezia Della Valle, Viale Conti Falluc e Germaneto.

Per garantire una maggiore efficacia degli interventi, si invitano i cittadini a collaborare eliminando, per quanto possibile, i ristagni d'acqua e gli accumuli di rifiuti presenti all'interno delle proprietà e nelle immediate vicinanze delle abitazioni, in quanto possibili focolai di proliferazione delle zanzare.

Durante le operazioni di disinfestazione si raccomanda inoltre di: tenere chiuse porte e finestre; mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni; evitare di sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive; non stendere biancheria all'esterno; coprire adeguatamente derrate alimentari e colture ortofrutticole ed evitare il consumo dei prodotti senza un accurato lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.