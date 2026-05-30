Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
Un concorso in controtendenza non solo per l’elevato numero di partecipanti. I 525 posti da infermiere e operatore sociosanitario fanno gola più fuori che entro i confini della Calabria. È questo un secondo dato che conferma l’attrattività della procedura, per ora espressa solo in termini di mobilità compartimentale, regionale e interregionale.
L’avviso ha, infatti, preceduto l’espletamento del concorso bandito da Azienda Zero, lo scorso febbraio, finalizzato al reclutamento di operatori sociosanitari e infermieri da destinare agli enti del servizio sanitario calabrese. Sulla base dei fabbisogni espressi dalle aziende, il dg Gandolfo Miserendino ha messo a concorso 349 posti da infermiere e 176 da operatore sociosanitario, facendo registrare un vero boom di adesioni.
Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi. È dall’analisi di quest’ultimo campione di dati che è emerso il maggior interesse da parte di professionisti operanti in altre regioni d’Italia verso la procedura. A presentare domanda di mobilità sono stati, infatti, in maggioranza infermieri e operatori sociosanitari che lavorano in aziende oltre i confini calabresi. In percentuale, più operatori sociosanitari che infermieri, intenzionati a tornare o a venire a lavorare nei servizi sanitari regionali.
Di 928 ammessi all’avviso di mobilità, volto all’assunzione di 176 operatori sociosanitari, il 65,44% proviene da altre regioni (il 34,56% da aziende calabresi). Per quanto riguarda invece la procedura per il reclutamento di infermieri, di 1.456 ammessi il 54,48% presta servizio in altre regioni (il 45,52% da aziende calabresi). Nonostante l’alta partecipazione agli avvisi di mobilità, non è escluso che si procederà ad espletare ugualmente il concorso per la copertura di tutti i posti.