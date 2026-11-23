Si è concluso all'Università Magna Græcia di Catanzaro l'undicesimo Congresso nazionale della Società Italiana delle Scienze Infermieristiche (SISI). Un appuntamento senza precedenti: per la prima volta la società scientifica ha scelto la Calabria per il proprio congresso e, per la prima volta, il direttivo nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha partecipato al completo a un evento di questo tipo.

La giornata ha riportato Catanzaro al centro del dibattito sul futuro della professione e ha consegnato alla Calabria un riconoscimento di rilievo per la qualità della formazione infermieristica, di cui il Corso di laurea in Infermieristica dell'UMG rappresenta un'espressione storica. A sottolinearlo è stata la presidente della FNOPI, Barbara Mangiacavalli, alla guida di oltre 460mila infermieri italiani.

Con lei erano presenti il vicepresidente Carmelo Gagliano, il tesoriere Stefano Moscato, la segretaria Simona Milani e i consiglieri Antonino Amato, Saverio Andreula, Gianluca Chelo, Luciano Clarizia, Nicola Draoli, Pietro Giurdanella, Beatrice Mazzoleni, Luigi Pais dei Mori, Teresa Rea e Nicola Volpi. I rappresentanti della Federazione hanno evidenziato gli elevati livelli raggiunti dalla formazione calabrese, alla luce delle recenti evidenze nazionali.

Un risultato che porta la firma del Corso di laurea in Infermieristica dell'UMG, presieduto dalla professoressa Patrizia Doldo, affiancata dal professor Silvio Simeone, vicepresidente e coordinatore delle attività professionalizzanti, e da tutte le figure che contribuiscono alle attività del corso e alla programmazione dei prossimi obiettivi.

Si tratta di un percorso formativo storico, in costante evoluzione, che ha formato professionisti oggi impegnati in tutta la regione, in Italia e anche oltre i confini nazionali. Dal palco del congresso sono arrivati attestati di stima per la qualità del corso da parte del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, della professoressa Roberta Siliquini, rappresentante del Consiglio universitario nazionale per i professori di prima fascia dell'area 06, e del professor Roberto Di Lenarda, presidente della Conferenza permanente dei collegi di area medica e rettore emerito dell'Università di Trieste.

Agli apprezzamenti si sono aggiunti quelli del professor Silvio Brusaferro, presidente del collegio nazionale MEDS-24/B, del professor Paolo Chiodini, presidente del collegio nazionale MEDS-24/A, e della dottoressa Simona Carbone, direttore generale dell'AOU Renato Dulbecco.

Presenti all'evento anche i vertici dell'Ateneo: il rettore Giovanni Cuda, il presidente del Senato accademico Daniele Torella, il direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica Giuseppe Chiarella e il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luca Gallelli.

Il corso di laurea in Infermieristica dell'UMG si distingue oggi per un piano di studi aggiornato, che integra simulazione clinica e realtà virtuale, e per un percorso pratico basato su un contratto di apprendimento condiviso, coinvolgente e stimolante, declinato sulle esigenze di ogni singolo studente.

Sul piano scientifico, la presidente della SISI Rosaria Alvaro, ordinaria e prorettrice dell'Università di Roma Tor Vergata, ha illustrato lo stato di avanzamento del settore in ambito accademico nazionale. Sulle nuove lauree magistrali a indirizzo clinico sono intervenuti la professoressa Alvisa Palese, presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, e il professor Alberto Dal Molin, ordinario all'Università del Piemonte Orientale. Mauro Filippi, direttore generale dell'AULSS 5 della Regione Veneto, ha invece approfondito le possibili ricadute sul sistema sanitario nazionale.

A conclusione dei lavori si sono svolte le votazioni per il rinnovo dei direttivi della società scientifica. Nel direttivo nazionale è stato riconfermato il professor Silvio Simeone, mentre nel direttivo nazionale dei professori a contratto è stata eletta, per la prima volta, la dottoressa Caterina Mercuri dell'UMG.