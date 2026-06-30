Dopo la pausa estiva partirà il progetto di riqualificazione programmato e finanziato dalla Regione con 700mila euro. La sala d’attesa nella camera calda e open space

Non ci sarà ancora molto da attendere. Dopo la pausa estiva prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso di Catanzaro. Si tratta dell’intervento già finanziato dalla Regione Calabria con fondi a valere sul piano di sviluppo e coesione per un valore di 700mila euro.

La convenzione tra l’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e il dipartimento Salute e Welfare era stato sottoscritto lo scorso dicembre. L’intervento prevede «la rifunzionalizzazione e il potenziamento del pronto soccorso esistente, mediante lavori di manutenzione straordinaria e una riorganizzazione degli spazi e degli impianti».

Insomma, un intervento profondo destinato ad una area da cui transitano quotidianamente decine e decine di pazienti in cerca di cure mediche. A settembre è previsto lo start dei lavori che procederanno per blocchi funzionali allo scopo di evitare sospensioni nell’attività assistenziale.

Nello specifico, il progetto prevede l’ampliamento degli spazi: l’attuale sala dedicata all’attesa dei pazienti sarà spostata dove si trova oggi la camera calda. Quindi negli ambienti così ricavati saranno allocati ambulatori e due punti triage. L’area interna, attualmente deputata alla visita dei pazienti per codice colore, sarà rifunzionalizzata come un open space, ciò consentirà di aumentarne la capienza producendo positive ricadute in termini di efficienza e celerità del servizio.

Le ambulanze usufruiranno temporaneamente dell’accesso predisposto durante il periodo covid, che consente il trasporto delle barelle attraverso un tunnel di collegamento al pronto soccorso.