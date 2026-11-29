Mercoledì 2 dicembre la cerimonia di consegna dei volumi donati da Giunti. Il reparto diretto da Giuseppe Raiola diventerà un centro di raccolta e distribuzione dei libri destinati anche alle associazioni impegnate a favore dell’infanzia

Un libro può accorciare le distanze, alleggerire il tempo della malattia, alimentare la fantasia e accompagnare un bambino alla scoperta di mondi nei quali ritrovare la serenità e la meraviglia. Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa “Reparti che accolgono, libri che curano”, che vede insieme Giunti al Punto librerie, l’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, ACSA&STE ETS e il Lions Club Catanzaro Host.

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 12.30, nell’atrio del reparto di Pediatria del presidio Pugliese (quarto piano, scala A), si terrà la cerimonia di consegna dei libri donati da Giunti al Punto librerie, attraverso un’iniziativa di solidarietà che intende raggiungere i bambini ricoverati e, più in generale, le realtà del territorio impegnate nella tutela e nella promozione del benessere dell’infanzia.

All’appuntamento interverranno la direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”, Simona Carbone, il direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’Unità operativa complessa di Pediatria, Giuseppe Raiola, e la direttrice del Dipartimento Oncoematologico e dell’Oncoematologia Pediatrica, Maria Concetta Galati.

La generosità della donazione, per la considerevole quantità di volumi messi a disposizione, consentirà di ampliare la platea dei destinatari dell’iniziativa. La Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” assumerà, infatti, la funzione di vero e proprio hub solidale, diventando un punto di riferimento per la raccolta e la successiva distribuzione dei libri alle associazioni che operano quotidianamente a favore dei bambini.

“Si amplia così il valore di un gesto di solidarietà che, partendo dall’ospedale, raggiungerà altri luoghi di accoglienza, educazione e socializzazione, contribuendo a rendere la lettura un’opportunità accessibile a un numero sempre maggiore di bambini”, spiega il dottore Raiola che è anche il presidente dell’Associazione ACSA&STE ETS.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di umanizzazione delle cure pediatriche, che riconosce l’importanza di prestare attenzione non soltanto ai bisogni clinici dei piccoli pazienti, ma anche alla loro dimensione emotiva, affettiva e relazionale. Durante un ricovero, quando la quotidianità viene interrotta e le abitudini familiari lasciano spazio ai tempi della cura, un libro può rappresentare una preziosa occasione di svago, condivisione e vicinanza.

“Un dono che diventa mille storie, per volare con la fantasia oltre le mura dell’ospedale” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa: un invito a moltiplicare il valore della solidarietà attraverso le pagine di un libro, affinché ogni storia donata possa diventare una nuova occasione di scoperta, di gioia e di crescita.