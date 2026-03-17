La vicesindaca spiega che nel piano strutturale comunale la piastra ospedaliera è stata localizzata nei pressi nel campus. E sul nuovo ospedale: «Le istituzioni devono lavorare insieme»

«Il tema della sanità riguarda direttamente il diritto alla salute dei cittadini e rappresenta uno degli snodi decisivi per il futuro di Catanzaro e dell’intero territorio. Per questo deve essere affrontato con responsabilità istituzionale, chiarezza e una visione strategica capace di andare oltre le soluzioni temporanee». Lo scrive in una nota la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, in merito agli interventi di edilizia sanitaria attesi in città.

In particolare, per quel che riguarda il secondo pronto soccorso a Germaneto afferma «è necessario essere chiari: si tratta di una scelta che deve inserirsi in una programmazione sanitaria complessiva, coerente con lo sviluppo del sistema regionale e con il ruolo che Catanzaro è chiamata a svolgere come punto di riferimento accademico e sanitario calabrese.

Una soluzione leggera potrebbe contribuire nell’immediato a ridurre la pressione sull’ospedale Pugliese-Ciaccio, ma non rappresenta una risposta adeguata alle esigenze complessive, fermo restando che buona parte di questi accessi non dovrebbe raggiungere il pronto soccorso, ma può essere gestita efficacemente sul territorio. Serve, al contrario, una strategia strutturale capace di garantire qualità dell’assistenza, integrazione tra le strutture e prospettive di crescita per l’intero sistema sanitario locale e regionale».

Secondo l’esponente del Partito Democratico la posizione del partito «è chiara: la realizzazione del nuovo ospedale è una priorità non più rinviabile. La nuova piastra ospedaliera deve sorgere nell’area di Germaneto, nel rispetto delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, integrata con il policlinico universitario e con il sistema della formazione e della ricerca.

Parallelamente è fondamentale rafforzare il ruolo del Pugliese Ciaccio all’interno dell’azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”, in una logica di piena integrazione, affinché possa diventare un centro di eccellenza e un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno. Un Pugliese-Ciaccio potenziato garantirebbe elevati standard di assistenza e favorirebbe la creazione di un indotto scientifico ed economico rilevante per la città, in particolare per il centro urbano.

Esperienze analoghe a livello nazionale e internazionale dimostrano che le aziende ospedaliere universitarie di eccellenza operano con spazi funzionalmente differenziati, in grado di conciliare efficacemente formazione medica, ricerca, assistenza clinica e gestione logistica, massimizzando i benefici per la comunità e per il territorio circostante. Continuare ad accettare interventi parziali comporta un rischio concreto per la città: perdere progressivamente la facoltà di Medicina e Chirurgia e depotenziare il Pugliese-Ciaccio, relegandolo a un ruolo marginale, sarebbe un danno gravissimo per lo sviluppo della città e per l’intero sistema sanitario regionale.

Per quanto riguarda il piano strutturale comunale, la pianificazione ha già individuato la localizzazione della nuova piastra ospedaliera. Il PSC rappresenta uno strumento strategico di indirizzo ed eventuali ulteriori determinazioni potranno essere assunte dal Consiglio Comunale attraverso gli strumenti istituzionali previsti. Non vi è alcuna omissione, ma un percorso amministrativo nel rispetto delle competenze e dei tempi. Oggi più che mai è necessario che tutte le istituzioni si assumano le proprie responsabilità. Comune, Regione, rappresentanza parlamentare e struttura commissariale devono lavorare insieme per definire un percorso chiaro, con tempi certi e risorse adeguate.

La sanità non può essere terreno di scontro permanente: riguarda la vita delle persone, la dignità dei cittadini e il futuro di un territorio. Catanzaro merita scelte chiare, visione e coraggio».