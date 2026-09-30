Due anni di attesa per una ecografia della mammella o dell’addome. È quanto un residente della provincia di Catanzaro dovrà aspettare per effettuare una visita strumentale diagnostica con una prescrizione di tipo programmabile, entro 180 giorni. Per una ecografia dell’addome completo la prima disponibilità nell’area di competenza dell’Asp di Catanzaro risulta essere il 29 settembre del 2028 all’azienda Dulbecco. Due anni esatti.

Nessuna disponibilità esiste, invece, se il codice di priorità diventa differibile. Entro 60 giorni, per il sistema di prenotazione Cup Calabria «non risultano prestazioni disponibili» nei presidi sanitari del catanzarese.

L’unica soluzione offerta è quindi quella di avventurarsi in altre province dove effettivamente risultano disponibilità in tempi meno remoti ma a parecchi chilometri di distanza: ad esempio, a Gioia Tauro, in una clinica privata accreditata, già a gennaio si potrebbe eseguire l’ecografia all’addome ma percorrendo 109 chilometri. Insomma, accollandosi più di un’ora di macchina.

Anche per una ecografia della mammella bilaterale, con prescrizione programmabile, toccherà aspettare. Le prime disponibilità in provincia di Catanzaro solo sempre alla Dulbecco ma tra due anni. Il sistema Cup Calabria fornisce tre appuntamenti disponibili: il primo il 31 luglio del 2028, il secondo il 3 agosto 2028 e infine il 27 settembre 2028.

Se però non si ha tempo o voglia di attendere due anni per poter eseguire una semplice visita strumentale, si può tentare la fortuna in una provincia vicina, magari più attrezzata. Estendendo la ricerca, spuntano disponibilità con tempistiche decisamente più europee: il 30 dicembre 2026 a Palmi, 115 chilometri circa: un’ora e un quarto di macchina da Catanzaro. O ancora il 22 febbraio 2027 a Melito Porto Salvo. Una piacevole gita fuori porta in riva allo Stretto: 187 chilometri, più di due ore d’auto da Catanzaro. O ancora, il 30 marzo 2027 a Roghudi, sempre due ore d'auto.

Molto differenti sono, invece, le tempistiche riportate nel sistema “prime disponibilità” del Cup Calabria. Curiosamente la prima disponibilità per una ecografia della mammella bilaterale con codice programmabile risulta essere a zero giorni di attesa in una clinica privata accreditata di Montalto Uffugo: solo un’oretta e mezza di macchina da Catanzaro.

Ancora. Non risulta alcuna disponibilità nell’area della provincia di Catanzaro per una visita oncologica di controllo, per un paziente oncologico con codice di priorità programmabile. Consultato il sistema Cup, dice: «Per le prestazioni ricercate non sono disponibili appuntamenti nell'attuale area di ricerca». E nessuna disponibilità viene contemplata estendendo l’area di ricerca su altre province. Disponibilità non pervenute nemmeno dal servizio “prime disponibilità”: «Nessun risultato presente per i filtri utilizzati» è la risposta generata dal sistema.