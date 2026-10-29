La manifestazione, ospitata per il secondo anno consecutivo al Centro fieristico "Giovanni Colosimo", punta a favorire l'incontro tra produttori e operatori del settore Ho.Re.Ca. attraverso appuntamenti B2B, degustazioni, masterclass e competizioni professionali

Oltre cento imprese, più di duecento brand e buyer internazionali, anche da India e Corea del Sud. Torna a Catanzaro, dal 14 al 17 novembre, DeGusto, il salone internazionale dell'enogastronomia Made in Italy, giunto alla sesta edizione. La manifestazione, ospitata per il secondo anno consecutivo al Centro fieristico "Giovanni Colosimo", punta a favorire l'incontro tra produttori e operatori del settore Ho.Re.Ca. attraverso appuntamenti B2B, degustazioni, masterclass e competizioni professionali.

«È un evento che abbiamo visto crescere e che dimostra come anche in Calabria si possa organizzare una fiera dell'agroalimentare con attenzione, cura e passione», ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, durante la conferenza stampa di presentazione. «La presenza di buyer internazionali - ha aggiunto - consente ai nostri produttori di concludere contratti e creare nuove opportunità commerciali».

La manifestazione, che vede Confartigianato imprese Calabria tra i partner organizzativi, punta anche a rafforzare l'attrattività del territorio. «Gli incontri B2B sono fondamentali per promuovere le produzioni locali e attrarre un turismo capace di generare ricadute economiche, anche in un periodo di bassa stagione» ha sottolineato l'assessora comunale di Catanzaro alle Attività economiche, Giuliana Furrer, evidenziando il valore della collaborazione tra pubblico e privato.

«Quest'anno rafforziamo la collaborazione con l'Agenzia Ice, che porterà numerosi buyer dall'estero, anche da India e Corea del Sud», ha spiegato la coorganizzatrice Francesca Trotta. «Cercheranno prodotti tipici italiani di alta qualità, difficilmente reperibili nelle grandi catene commerciali internazionali».

Per la direttrice generale di Arsac, Fulvia Michela Caligiuri, «la presenza di oltre cento imprese, più di duecento brand e acquirenti provenienti da diverse parti del mondo rappresenta un'opportunità concreta per l'agroalimentare calabrese».

Il salone si svolge in una fase complessa per il comparto agricolo, segnata dall'aumento dei costi di produzione e trasporto. «Il caro carburante sta mettendo in difficoltà le aziende agricole - ha osservato il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano -. Manifestazioni come questa rappresentano un segnale di fiducia e un'occasione per cercare nuovi mercati».

Prevista anche la collaborazione con l'Ente nazionale sordi di Catanzaro, che garantirà il servizio di interpretariato Lis in alcuni appuntamenti della manifestazione.