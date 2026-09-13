Concepita negli anni della ricostruzione post-bellica, quando l’Italia intera si rimboccava le maniche per rinascere dalle macerie, la scultura di Rito assume un significato particolare: è un omaggio a tutti coloro che, con il sudore della fronte, stavano ricostruendo il Paese

In piazza Matteotti, incastonata nelle antiche mura del complesso monumentale di San Giovanni, una figura di bronzo racconta la storia millenaria di Catanzaro attraverso il gesto più antico e universale dell’uomo: il lavoro. “Il Cavatore” di Giuseppe Rito non è solo una scultura, ma un monumento all’ingegno umano, un inno alla fatica che trasforma la pietra in vita, la roccia in fonte di sostentamento.

Giuseppe Rito: il maestro del bronzo calabrese

Giuseppe Rito (1902-1988), scultore catanzarese di fama internazionale, ha saputo imprimere nel bronzo l’anima più profonda della sua terra. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli e perfezionatosi a Roma, Rito ha sempre mantenuto un legame viscerale con la Calabria, trovando nella cultura popolare e nel lavoro dei campi l’ispirazione per le sue opere più significative.

“Il Cavatore”, realizzato tra il 1951 e il 1954, rappresenta il culmine della sua ricerca artistica: un’opera che unisce la maestria tecnica alla profondità del messaggio sociale, la bellezza estetica alla forza espressiva di un simbolo universale.

Un’opera che nasce dalla storia

La scelta del soggetto non è casuale. Il cavatore rappresenta l’archetipo del lavoratore calabrese, di colui che con le proprie mani ha plasmato il territorio, scavato pozzi, costruito case, aperto strade. In una regione dove la roccia è stata sempre compagna di vita – dalle cave di granito della Sila alle pietre arenarie dell’Appennino – il cavatore incarna la lotta quotidiana dell’uomo contro la durezza della natura.

Ma c’è di più: nell’iconografia del cavatore si riconosce anche il minatore, figura centrale nell’economia calabrese di metà Novecento, quando le miniere di carbone del Savuto e quelle di bauxite del Crotonese davano lavoro a migliaia di famiglie.

La fontana: dove l’arte incontra la funzione

Ciò che rende unica questa scultura è la sua duplice natura: opera d’arte e fontana monumentale. Dall’attrezzo del cavatore sgorga l’acqua, in un simbolismo potente che trasforma il gesto del lavoro in fonte di vita. L’acqua che scaturisce dalla roccia richiama il miracolo biblico di Mosè, ma anche la saggezza popolare che sa trovare nelle viscere della terra le risorse per la sopravvivenza.

Questa fusione tra estetica e funzionalità rivela la sensibilità di Rito per l’arte pubblica: non una scultura da contemplare passivamente, ma un’opera che entra nella vita quotidiana della città, che si fa utile mentre commuove, che serve mentre insegna.

Il contrasto cromatico: una lezione di estetica

Il genio di Rito si manifesta anche nella scelta dei materiali. Il bronzo della scultura, con le sue sfumature che vanno dal verde rame al bruno dorato, crea un contrasto cromatico straordinario con il basamento in granito grigio. Questo dialogo tra colori e texture non è solo un espediente estetico, ma una metafora del rapporto tra l’uomo e la natura: il calore del bronzo che rappresenta la vita umana, la freddezza del granito che simboleggia la durezza della materia da plasmare.

Il granito grigio, probabilmente proveniente dalle cave silane, radica l’opera nel territorio calabrese, mentre il bronzo, con la sua nobiltà e durata, eleva il messaggio a dimensione universale.

Un monumento alla dignità del lavoro

“Il Cavatore” è stato concepito negli anni della ricostruzione post-bellica, quando l’Italia intera si rimboccava le maniche per rinascere dalle macerie. In questo contesto, la scultura di Rito assume un significato particolare: è un omaggio a tutti coloro che, con il sudore della fronte, stavano ricostruendo il Paese.

La figura del cavatore, colta nel momento dello sforzo, con i muscoli tesi e lo sguardo concentrato, trasmette una dignità che trascende la fatica fisica. Non c’è retorica celebrativa, ma una rappresentazione autentica della nobiltà del lavoro manuale, troppo spesso dimenticata nella società contemporanea.

L’inserimento urbano: dialogo tra antico e moderno

La collocazione dell’opera nelle mura del complesso di San Giovanni crea un dialogo affascinante tra epoche diverse. Le antiche pietre, testimoni di secoli di storia catanzarese, accolgono questa figura moderna che però parla di valori eterni. La nicchia che ospita la scultura sembra quasi un’edicola votiva laica, un altare dedicato al culto del lavoro.

Piazza Matteotti, cuore pulsante della città moderna, trova in questa opera un punto di riferimento che unisce passato e presente, tradizione e innovazione. Il cavatore guarda verso il futuro, ma i suoi piedi sono saldamente piantati sulla roccia del passato.

Un simbolo che parla alle nuove generazioni

Oggi, in un’epoca in cui il lavoro manuale è spesso svalutato a favore di professioni considerate più “nobili”, “Il Cavatore” di Rito assume un valore pedagogico particolare. Ricorda ai giovani che ogni progresso nasce dalla fatica di chi non ha paura di sporcarsi le mani, che dietro ogni comodità della vita moderna c’è il sudore di chi ha scavato, costruito, creato.

La fontana che sgorga dal piccone del cavatore è una metafora potente: dal lavoro nasce la vita, dalla fatica scaturisce il benessere, dalla roccia più dura può sgorgare l’acqua più pura. È una lezione di ottimismo e di fiducia nelle capacità umane che risuona ancora oggi con forza particolare.

Un’eredità per il futuro

“Il Cavatore” rappresenta così molto più di una scultura urbana: è un manifesto artistico, un documento storico, un simbolo identitario. Giuseppe Rito ha saputo cristallizzare nel bronzo l’essenza di una civiltà, quella calabrese, che ha sempre saputo trasformare le difficoltà in opportunità, la durezza del territorio in ricchezza culturale.

Ogni volta che si passa davanti a questa figura possente, si è invitati a riflettere sul valore del lavoro, sulla dignità della fatica, sulla bellezza che può nascere dall’incontro tra l’arte e la vita quotidiana. In un mondo che spesso dimentica le proprie radici, “Il Cavatore” rimane lì, solido e duraturo come il bronzo di cui è fatto, a ricordare che la vera ricchezza di un popolo sta nella capacità di trasformare con le proprie mani la realtà che lo circonda.



Fonte: https://visit.catanzaro.it/