Si è alzato il sipario su SMEET - Meeting del cinema nel Sud del Mediterraneo: da stamattina, il Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro, si è trasformato in un laboratorio di creatività, incontro e nuove opportunità professionali nel settore audiovisivo. Ad accogliere i dodici autori, selezionati tra cento candidati e provenienti da vari angoli d’Italia, è stata l’assessora alla cultura Donatella Monteverdi, dando il via a tre giornate in cui le idee si misurano con le possibilità concrete di diventare film.

Oggi, venerdì 23 ottobre, in questa prima fase, i dodici partecipanti sono impegnati in laboratori di affinamento creativo e tecniche di presentazione, affiancati da tre professionisti del panorama cinematografico italiano: Teresa Pasquini, script editor e project manager già in Rai Cinema, Marco

Compiani, script consultant per TorinoFilmLab e The Apartment, e Mirco Da Lio, editor di Pepito Produzioni, già produttore delegato Rai Fiction.

Ma SMEET non è soltanto formazione: è soprattutto un luogo in cui il cinema diventa occasione di scambio, scoperta e nuove collaborazioni. E quando cala la sera, le storie escono dai laboratori per incontrare il pubblico. Stasera, infatti, partirà anche SMEET Nights, la rassegna che intreccia proiezioni, talk e dibattiti in sala, aperti al pubblico.

Ospite della serata inaugurale sarà l’attrice Aurora Ruffino, che introdurrà la proiezione del film Io non ho paura di Gabriele Salvatores (ore 19.30)

Un’occasione di confronto sul rapporto con la terra e sull’importanza di tutelare la propria identità mediterranea in una dimensione comunitaria.

“L’entusiasmo di questi talenti ci conferma che SMEET rappresenta un’opportunità di crescita per i giovani e il nostro territorio. Il cinema è uno strumento straordinario di dialogo tra culture, capace di raccontare il Mediterraneo attraverso sguardi diversi e storie che ci avvicinano. Vogliamo che il San Giovanni diventi sempre più uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e alle nuove generazioni” commenta Monteverdi, fiera dell’avvio con successo del progetto finanziato nell’ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro – PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Obiettivo Strategico 5, Obiettivo Specifico RSO 5.1. e affidato per la realizzazione e l’organizzazione a Indaco Film.