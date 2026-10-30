Accogliendo le richieste formulate dalle associazioni di categoria, l’Amministrazione comunale ha disposto lo slittamento del termine per la presentazione delle candidature per gli Avvisi 8.1 e 8.2.

C’è più tempo per le imprese e per chi intende avviare una nuova attività economica nel cuore di Catanzaro e nei quartieri identitari della città. L'Amministrazione comunale ha infatti disposto la proroga del termine finale per la presentazione delle candidature relative agli Avvisi pubblici dell'Operazione n. 8 (“Aiuti de minimis a sostegno della creazione e del consolidamento di imprese nei centri storici e nei quartieri identitari”), inserita nella Strategia Urbana Integrata (SUI) finanziata dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

La scadenza per l'invio delle istanze – precedentemente fissata al 2 novembre 2026 – è stata posticipata alle ore 23:59 di mercoledì 12 novembre 2026.

Le motivazioni della proroga

La decisione dell'Ente arriva a seguito delle istanze formali presentate nei giorni scorsi da UNSIC – Sede Provinciale di Catanzaro e da Confartigianato Imprese Catanzaro. Le associazioni di categoria avevano evidenziato le difficoltà tecniche e procedurali incontrate da diversi operatori economici nel completare la documentazione richiesta dai bandi (formulari, piani imprenditoriali, quadri economici, computi metrici e allegati tecnici).

Valutate le richieste, l'Amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale venire incontro alle esigenze del tessuto produttivo locale, garantendo la massima partecipazione e offrendo condizioni eque e trasparenti di accesso alle agevolazioni, senza tuttavia compromettere il cronoprogramma generale della misura.

I dettagli degli interventi interessati

La proroga riguarda entrambi i bandi attualmente in corso:

1. Intervento 8.1: “Progetti imprenditoriali integrati per lo sviluppo del Centro Storico”.

2. Intervento 8.2: “Imprese di Quartiere”.

Restano confermate e invariate tutte le altre disposizioni dei bandi, inclusi i requisiti di ammissibilità, le aree territoriali di riferimento (aree bersaglio), le dotazioni finanziarie e i criteri di valutazione.

Cosa succede alle domande già inviate?

• Le candidature già trasmesse alla data di efficacia del provvedimento restano pienamente valide e conservano la data e l’ora originarie di ricezione, senza necessità di alcuna nuova presentazione.

• Per la Linea 2 dell'Avviso 8.2 (procedura valutativa a sportello), l'ordine cronologico utile ai fini della graduatoria continuerà a fare riferimento all'effettivo orario di trasmissione originario, tutelando così le posizioni già acquisite.

Il provvedimento dirigenziale completo, unitamente alla modulistica e ai chiarimenti (FAQ), è disponibile al seguente link: https://old.comune.catanzaro.it/bando/rigenerazione-coesione-e-sostenibilita-per-il-futuro-della-citta-operazione-n-8-aiuti-de-minimis-a-sostegno-della-creazione-e-del-consolidamento-di-imprese-nei-c/