Oggi Alberto Aquilani è l'allenatore del Catanzaro, protagonista di uno straordinario campionato di Serie B. Ma nel 2003 il giovane Aquilani si laureò campione d'Europa con la Nazionale Under 19. In Liechtenstein, l'Italia superò in finale il Portogallo, con Aquilani che fu nominato miglior giocatore di quell'edizione. Alla vigilia di Italia-Slovacchia, seconda partita della fase Elite di qualificazione all'Europeo in programma domani al 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza (ore 17, diretta Vivo Azzurro TV), Aquilani e il Catanzaro hanno ricevuto la visita di Alberto Bollini, allenatore della Nazionale Under 19 impegnata in questi giorni in Calabria e anche lui campione d'Europa nel 2023, quando la squadra dei classe 2004-2005 (in campo, tra gli altri, anche Pisilli e Pio Esposito).

Bollini e Aquilani hanno ricordato i tempi (primi anni 2000) dei derby Primavera di Roma, quando Bollini era l'allenatore della Lazio e Aquilani centrocampista giallorosso. Qualche abbraccio anche con Pietro Iemmello, Marco D'Alessandro (che Bollini, con Reja, allenò ai tempi dell'Atalanta) e gli altri giocatori giallorossi, una chiacchierata fatta di ricordi ma anche di confronto, con l'Italia - in cui milita anche Mattia Liberali, talento che Aquilani sta lanciando proprio nel Catanzaro - che dopo il match di Cosenza di domani tornerà in campo martedì 31 (ore 15) allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per affrontare la Turchia. In palio un posto nella prossima fase finale in programma a fine giugno in Galles.