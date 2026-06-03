Una straordinaria impresa sportiva che riempie d'orgoglio l'intera città di Catanzaro. I riflettori internazionali del nuoto in acque libere si sono accesi sui talenti locali grazie alla magistrale prestazione di Cristina Bertucci, atleta di punta della Calabria Swim Race, capace di imporsi con forza e determinazione all'Oceanman Cattolica 2026.

A stretto giro sono arrivate le congratulazioni ufficiali e piene di entusiasmo da parte della vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, e dell'assessore allo Sport, Antonio Battaglia, che hanno voluto omaggiare questo storico traguardo sportivo.

"La vittoria di Cristina Bertucci rappresenta un successo personale straordinario, un momento di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità", ha dichiarato la vicesindaca Giusy Iemma.

"L'atleta catanzarese ha portato a casa un bottino di valore assoluto nella categoria M30-39: una splendida medaglia d’argento nella 2 km e un leggendario oro nella distanza dei 10 km. Vedere sventolare i colori di Catanzaro su un podio internazionale così prestigioso dimostra la qualità del nostro movimento sportivo. Cristina ha incarnato perfettamente i valori di resilienza, sacrificio e passione che caratterizzano la nostra terra, domando un mare mosso e condizioni meteo durissime. A lei vanno i più sentiti complimenti anche a nome di tutta l'Amministrazione comunale".

Alle parole della vicesindaca si sono unite quelle dell'Assessore allo Sport, Antonio Battaglia, che ha voluto sottolineare anche l'ottimo lavoro svolto dalla realtà societaria. "Dominare una competizione internazionale come l'Oceanman, specialmente in condizioni marine così avverse, richiede una preparazione atletica e mentale fuori dal comune. Cristina ha dimostrato di essere una campionessa assoluta. Questo doppio podio premia anche il lavoro encomiabile della Calabria Swim Race, una realtà societaria che continua a dare lustro al nostro territorio, crescendo talenti in grado di competere e vincere ai massimi livelli.

Lo sport catanzarese vive oggi una giornata da ricordare". Iemma e Battaglia hanno espresso l'auspicio di poter ricevere presto a Palazzo De Nobili Cristina Bertucci e i vertici della Calabria Swim Race per consegnare loro un riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Catanzaro e celebrare, insieme alla città, questa memorabile impresa sportiva.