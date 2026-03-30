Si spegne il sogno della Calabria Under 15 che viene eliminata ai gironi e deve dire addio al corrente Torneo delle Regioni che si sta svolgendo in Puglia. I ragazzi di mister Corosiniti cadono per 0-1 nello spareggio qualificazione contro il Piemonte VdA dopo la vittoria inaugurale contro la Liguria e il pareggio della Toscana (prima classificata) nella seconda giornata.

La partita

Alta era la posta in palio dunque, poiché in gioco c'erano i quarti di finale. Pare grintosa la Calabria che, dopo sei minuti di gioco, si rende pericolosa con un'incursione di Aiello sulla destra che mette in mezzo un insidioso pallone nei pressi dell'area piccola, dove c'è Arena che non riesce però ad arrivarci e appoggiare. Al ventunesimo risponde il Piemonte VdA con Caputo che, nel cuore dell'area di rigore, riesce a girarsi e conclude a rete, ma Lopreiato è attento e interviene in maniera provvidenziale chiudendo il primo tempo sullo 0-0.

La doccia fredda arriva nella ripresa, esattamente al quinto minuto, dal momento che i piemontesi trovano quello che sarà il decisivo gol: calcio d'angolo dalla sinistra e palla in mezzo, nel cuore dell'area piccola con Lopreiato che liscia e Ricci, in maniera opportunista e fortunosa, la infila dentro. La selezione calabrese ci prova fino all'ultimo, come l'insidioso corner di Guerrisi o il colpo di testa proprio nei minuti finali ma non basta. La Calabria Under 15 lascia la competizione ma con la consapevolezza di aver dimostrato molti spunti positivi.

La formazione iniziale: Lopreiato, Mellea, Garritano, Procopio (7' st Pereira), Filicetti, Sapone, Scola, Aiello, Zicca (10' st Guerrisi), Martorano (10' st Tolosa), Arena