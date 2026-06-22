Giorni di intense riflessioni in casa Cassano Sybaris Calcio. Nella serata di giovedì 18 giugno, si è riunito il direttivo del club per analizzare a mente fredda i risultati del campionato di Promozione Calabrese (Girone A) appena concluso con l’ottimo piazzamento al quarto posto e solo per le linee NOIF che ne ha bloccato la disputa dei playoff di girone poiché la distanza dal Sersale, terza classificata, è stata di 12 punti, superiore al blocco dei 10 punti insomma. Un incontro tra i membri del vertice per un consuntivo ma anche per una marcia nuova in ottica delle linee guida in vista della prossima stagione agonistica. Durante il summit societario, la dirigenza ha espresso una grande soddisfazione per l'impegno, il sacrificio e l'attaccamento alla maglia dimostrati sia dagli atleti che dallo staff tecnico. Un bilancio complessivamente positivo per una squadra che ha saputo lottare a testa alta nel difficile girone centro-settentrionale della regione. I vertici del club hanno inoltre voluto rivolgere un caloroso ringraziamento pubblico a tutti gli sponsor, ai simpatizzanti e ai sostenitori. Il loro supporto costante è stato, ancora una volta, il vero "dodicesimo uomo in campo" sia nelle partite casalinghe che nelle trasferte più insidiose del Girone A.

Se da un lato c'è l'orgoglio per quanto fatto sul rettangolo di gioco, dall'altro il direttivo non nasconde le complesse sfide organizzative ed economiche che si profilano all'orizzonte. Affrontare un campionato competitivo come la Promozione Calabrese richiede uno sforzo logistico e finanziario notevole. La società ha ammesso apertamente la presenza di alcune difficoltà legate agli impegni e alle spese da sostenere per garantire una gestione solida e dignitosa del club. Proprio per questo motivo, la dirigenza ha avviato una fase di riflessione profonda che proseguirà senza sosta nei prossimi giorni, con l'obiettivo di trovare le risorse necessarie per non ridimensionare il progetto sportivo. Al presidente Giuseppe Azzolino va riconosciuto l’impegno di aver traghettato bene la società garantendo la continuità di un prezioso patrimonio cittadino. Il Cassano Sybaris, negli ultimi cinque anni (i due meno recenti in mano al presidente Mario Varca), ha riportato importanti affermazioni con tre piazzamenti playoff (2021/2022 quinto, 2022/2023 terzo, 2025/2026 quarto). Sul fronte tecnico non dovrebbe cambiare la guida tecnica (ma siamo al calcio d’estate dove tutto è relativo), mister Diego Burgo ha ormai la “cittadinanza sportiva onoraria” ma gli attori dei matrimoni di solito si cercano e si scelgono. Il giovane tecnico di Conflenti ha ottenuto risultati importanti da quando è arrivato in biancoazzurro suscitando anche l’interesse di altre società di categoria superiore. Sul fronte impianto sportivo, l’amministrazione cittadina starebbe pianificando un sostanziale restyling del manto di gioco con una manutenzione straordinaria tenendo presente che lo stesso deve garantire anche sicurezza essendo anche sede di elisoccorso.

Il countdown per la nuova stagione è già iniziato. La riunione di programmazione societaria è stata aggiornata ufficialmente a oggi pomeriggio. Sarà quello il tavolo decisivo in cui il direttivo proverà a sciogliere gli ultimi nodi, definendo nel dettaglio il budget, l'organigramma e le strategie di mercato per farsi trovare pronti ai nastri di partenza del prossimo Girone A.