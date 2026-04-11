Avellino come crocevia, tra ambizioni e incognite. Il Catanzaro arriva al Partenio con il peso di una stagione ancora tutta da scrivere: quinto posto da difendere e sogni playoff da alimentare, ma anche una lunga lista di assenze che costringerà Alberto Aquilani a reinventare l’assetto. Cinque indisponibili (Alesi, Cassandro, Pittarello, Nuamha e D'Alessandro) tra squalifiche e infortuni ridisegnano l’undici, affidando ancora di più responsabilità ai leader tecnici e carismatici.

In questo scenario complesso, una certezza resta: Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso, simbolo e riferimento della squadra, torna al centro della scena con il peso dell’attacco sulle spalle. Leader riconosciuto, capace di accendersi anche nei momenti più complicati, è chiamato a trascinare un gruppo che dovrà andare oltre le difficoltà strutturali della vigilia.

Le scelte di Aquilani, come emerge anche dalle indicazioni della vigilia, saranno inevitabilmente orientate all’adattamento. Difesa da reinventare, esterni da gestire con soluzioni alternative e una mediana chiamata agli straordinari per garantire equilibrio. Non è escluso qualche accorgimento tattico per proteggere maggiormente il reparto arretrato, provando allo stesso tempo a sfruttare la qualità negli ultimi trenta metri.

Ma Avellino-Catanzaro è anche una sfida di incroci e memoria. Da una parte Iemmello, dall’altra Tommaso Biasci: una volta coppia complementare e letale, oggi avversari. Due storie che si separano e si ritrovano, due attaccanti che si conoscono a memoria e che potrebbero decidere il match. A rendere ancora più intrigante il quadro c’è anche Dimitrios Sounas, ex giallorosso oggi tra le fila dell’Avellino, altro volto di un passato recente che torna a incrociare il destino del Catanzaro.

Il contesto aggiunge ulteriore tensione: l’Avellino cerca punti per allontanarsi definitivamente dalle zone calde e magari riaprire spiragli ambiziosi, mentre il Catanzaro vuole blindare la propria posizione in chiave playoff. La gara, in programma oggi alle 17.15 allo stadio Partenio, si preannuncia dunque carica di significati.

Tra emergenza e opportunità, il Catanzaro è chiamato a dare risposte. E se le assenze pesano, sarà il carattere – prima ancora della tattica – a fare la differenza in una sfida dall’equilibrio sottile e dal peso specifico altissimo, dove anche i ritorni dal passato possono trasformarsi in fattori decisivi.