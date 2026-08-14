«Sono piaciuti molto gli arrivi, molto. Qualcuno penserà che c’è sempre di meglio. Ci sono delle scommesse dentro che hanno tanta voglia, sono arrivati tre ragazzi che giocavano in serie D e che ho trovato molto interessanti». Così il nuovo allenatore del Catanzaro, Giorgio Gorgone, incontrando i giornalisti prima del match di domani, la partita di Coppa Italia contro il Sudtirol.

Il mister sollecitato dalle domande dei giornalisti ha anche commentato gli addii degli ormai ex giocatori che hanno in parte stravolto l’assetto della nuova squadra, Gorgone ha chiarito: «Non mi aspettavo sinceramente questa diaspora, mi aspettavo delle perdite oggettive e giuste come Cissè, Liberali e Favasuli però rientra anche in quello che è il percorso personale. Capisco che ci sia amarezza da parte dei tifosi, come se non fosse un posto dove questi giocatori stavano bene, ma sono poi percorsi dettati anche dalla carriera personale».

«Capisco le valutazioni ma non me lo aspettavo così, di massa anche perché rappresentavano una colonna portante di una squadra che ha stupito nei play off». Quindi riguardo ai nuovi arrivi ha chiarito che «si tratta di giocatori ugualmente validi. Ovviamente, potenziale e valore può variare tra uno e l’altro. Questo mix a me è piaciuto, speriamo che i ragazzi riusciranno ad esplodere per quanto possono esplodere. La speranza è che tutti possano dare il loro contributo e alzare le aspettative di una squadra il prima possibile, magari ciò non avverrà. Speriamo che ci sia qualche altra esplosione, qualche torcia che illuminerà. Undici cerini fanno ugualmente luce, può essere una luce meno accecante».

Riguardo alla partita di domani ha aggiunto: «Ho visto una squadra che nonostante i rumors si è sempre allenata molto seriamente, da parte di tutti i componenti nel ritiro e anche da parte di chi è andato via. Ci sono state valutazioni personali delle valutazioni le faremo anche domani per alcuni giocatori e poi si parte c’è sempre molta curiosità bisogna fare integrare i nuovi. Sono contento della squadra che si sta creando, dello spirito e dell’atteggiamento anche se alla fine sono poi i risultati quelli che spostano il giudizio».

«Sono tutti a disposizione per domani». In relazione agli ultimi arrivi ha sottolineato: «Hanno la mentalità giusta, sicuramente anche loro dovranno integrarsi in una identità di squadra di cui manterrò delle cose perchè non abbandono le cose positive che ho visto ma poi bisogna mettere altri particolari e dettagli e piano piano. Mi piacciono tutti per l’attitudine che hanno. In questa categoria ma in genere in questo sport c’è bisogno di una attitudine positiva, di gente che ha coraggio ma non si senta con la pancia piena perché è l’inizio della fine».