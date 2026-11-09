Il Catanzaro è chiamato a reagire dopo l’ennesima sconfitta. I giallorossi hanno perso 1-0 a Cesena nell’ultima giornata di campionato, restando così ultimi in classifica. Una situazione delicata sulla quale si concentrerà la nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir.

A condurre il programma sarà Maurizio Insardà. In studio, presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ci saranno Fabio Di Sole, ex giocatore del Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp. In collegamento via call interverrà Pietro Iemmello, attaccante e capitano dell’US Catanzaro.

Al centro della puntata l’analisi del momento delicato dei giallorossi, le difficoltà della squadra e le prospettive dopo il cambio in panchina con Michele Mignani chiamato a guidare la formazione calabrese.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.