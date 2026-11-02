Il direttore sportivo delle Aquile in collegamento con Maurizio Insardà e Palma Serrao. In studio l'ex giallorosso Fabio Di Sole. Appuntamento dalle 14 alle 15 su LaC OnAir

Il momento del Catanzaro di Michele Mignani, reduce dal pareggio casalingo contro il Padova dopo quello conquistato a Benevento, sarà al centro della nuova puntata di “11 in Campo Giallorossi”, il format di LaC Tv dedicato all'attualità della formazione giallorossa.

A condurre la trasmissione saranno Maurizio Insardà e Palma Serrao, che analizzeranno la prestazione delle Aquile, i primi segnali della gestione Mignani e le prospettive della squadra in campionato.

In studio, dall'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, ci sarà Fabio Di Sole, ex calciatore del Catanzaro, mentre in collegamento interverrà Ciro Polito, direttore sportivo dell'US Catanzaro, per fare il punto sul momento della formazione giallorossa e sulle prossime sfide che attendono il club.

L'appuntamento è dalle 14 alle 15 su LaC OnAir e in streaming sulle piattaforme digitali del network LaC.