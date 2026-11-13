Dopo la sconfitta di Cesena, i giallorossi cercano solidità e maggiore incisività offensiva. Alla ripresa due impegni ravvicinati per provare a risalire la classifica

La sosta del campionato rappresenta per il Catanzaro un'occasione per rimettere ordine e provare a invertire una stagione che continua a riservare più difficoltà che soddisfazioni. La sconfitta rimediata sul campo del Cesena ha lasciato ancora una volta l'amaro in bocca, soprattutto per le modalità con cui è maturata: una partita rimasta in equilibrio per lunghi tratti, decisa da un episodio nella parte conclusiva.

Michele Mignani può sfruttare questi giorni senza impegni ufficiali per approfondire la conoscenza della rosa e intervenire sui problemi emersi nelle ultime settimane. La priorità riguarda la ricerca di un equilibrio complessivo, indispensabile per una squadra che deve imparare a gestire meglio i diversi momenti delle partite.

A Cesena il Catanzaro ha mostrato una discreta organizzazione difensiva, riuscendo a contenere per buona parte dell'incontro le iniziative dei padroni di casa. È mancata, però, la necessaria incisività negli ultimi metri, con poche occasioni realmente pericolose e una manovra offensiva che continua a procedere a intermittenza.

Il lavoro durante la sosta dovrà concentrarsi proprio sulla capacità di accompagnare l'azione e rendere più efficace la produzione offensiva. Pietro Iemmello rimane un punto di riferimento importante, ma il Catanzaro ha bisogno di trovare soluzioni alternative e maggiore partecipazione da parte degli altri uomini del reparto avanzato.

Non meno importante sarà l'aspetto psicologico. La squadra deve recuperare fiducia e convinzione nei propri mezzi, evitando che gli episodi negativi finiscano per condizionare l'andamento delle gare.

Alla ripresa il calendario non concederà molto tempo per ulteriori aggiustamenti. Sabato 21 novembre, alle 17:15, al Ceravolo arriverà il Palermo, avversario impegnativo contro il quale i giallorossi saranno chiamati a una prova di carattere. Appena tre giorni dopo, martedì 24 novembre, è prevista la trasferta sul campo della Juve Stabia.

Due partite ravvicinate che potranno fornire indicazioni importanti sul percorso intrapreso dalla formazione di Mignani. Il Catanzaro deve trasformare il lavoro settimanale in prestazioni più concrete, ma soprattutto tornare a conquistare punti. Perché, al di là dei segnali incoraggianti mostrati a tratti, è la classifica a imporre un cambio di passo.