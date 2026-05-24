La finale playoff tra Catanzaro e Monza – in programma stasera alle 20 – corre anche sui social, dove il tifo giallorosso continua ad alimentarsi a colpi di video, reel e messaggi diventati virali. Tra i protagonisti delle ultime ore c’è ancora una volta Andrea Panciroli, in arte “Il Pancio”, creator e influencer di origini calabresi, che dopo aver già acceso l’entusiasmo nelle scorse settimane è tornato a schierarsi al fianco delle Aquile del presidente Floriano Noto con un nuovo video-messaggio dedicato a Iemmello e compagni.

Un contenuto motivazionale che in poche ore ha raccolto migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti tra i tifosi giallorossi e non solo, confermando come la sfida con i brianzoli si giochi anche sul terreno dell’engagement social: «Ragazzi miei – dice il Pancio – , domani (riferendosi alla sfida di stasera ndr) non giocate una partita di calcio. Domani entrate in campo con addosso una città intera, una terra che per anni si è sentita dire che “il Catanzaro non ci tornerà mai più lassù”. E invece eccovi qua compà, a 180 minuti da far impazzire una regione intera, perché certe piazze non sono come le altre. Catanzaro non è che simpaticamente ci prova, Catanzaro ha fame compà, Catanzaro è orgoglio», afferma il creator nel video, facendo leva sull’orgoglio identitario di una piazza che sogna il ritorno in Serie A dopo oltre quarant’anni. Poi il richiamo al peso storico dell’appuntamento: «Avete la possibilità che capita una volta nella vita di un uomo, di diventare immortali compà».

Nel messaggio non manca anche il classico linguaggio popolare che ha reso celebre Il Pancio, con riferimenti alla differenza economica tra le due squadre e alla forza del sostegno popolare: «Niente paura e niente gambe che tremano. Il Monza avrà pure più soldi, un’abitudine migliore alla Serie A, ma voi avete una cosa che non si comprà: un popolo intero dietro di voi. E quando una città del Sud si mette a sognare davvero, compa', diventa pericolosa per chiunque».

Originario di Gioia Tauro, classe 1985, Andrea Panciroli è tra i creator italiani più seguiti nel panorama social dell’intrattenimento e del calcio. Divenuto noto con sketch ironici e parodie virali, negli anni ha costruito una vasta community online, spesso intrecciando comicità e riferimenti calcistici. Un contributo, quest’ultimo realizzato sul Catanzaro, che aggiunge ulteriore pepe a una sfida che, oltre al campo, si consuma anche sul fronte della narrazione digitale. Perché se il Ceravolo sarà il teatro della prima sfida, sui social il match è già cominciato da tempo.