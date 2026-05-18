Filippo Inzaghi non cerca alibi dopo il pesante 3-0 incassato dal Palermo al “Ceravolo” nell’andata della semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, ma prova a tenere accesa la speranza qualificazione in vista del ritorno di mercoledì al “Barbera”.

«Abbiamo preso tre gol in un tempo, la partita è stata sbagliata in toto, ma in casa nostra possiamo farne anche tre», ha detto il tecnico rosanero in conferenza stampa al termine di una serata da dimenticare per i siciliani, travolti dall’intensità e dalla qualità del Catanzaro, a segno con la doppietta di Iemmello e la rete di Liberali.

L’allenatore del Palermo ha poi replicato alle polemiche nate attorno alle dichiarazioni della vigilia, finite al centro del dibattito anche durante la gara: «Non capisco perché si sia alimentata una polemica sterile sulle mie parole. Cosa dovevo dire, che dovevamo perdere? Ho semplicemente ricordato che in campionato abbiamo fatto 13 punti in più del Catanzaro, pur ribadendo la mia grande stima per questa squadra», ha spiegato Inzaghi.

Il tecnico ha anche raccontato un confronto avuto in campo con Pietro Iemmello: «Anche lui è venuto a dirmi qualcosa sulle mie dichiarazioni, ma credo siano state create polemiche senza senso. Cerchiamo di essere intelligenti».

Nonostante il passivo pesantissimo, Inzaghi invita l’ambiente a non arrendersi: «Adesso torniamo a casa con le orecchie basse, perché una prestazione così non è accettabile. Ma mercoledì dobbiamo fare una grande partita e speriamo che il Barbera sia una bolgia. Davanti al nostro pubblico abbiamo dimostrato di poter ribaltare qualsiasi risultato».

Infine, il messaggio alla squadra e ai tifosi: «Mi auguro che tutti abbiano capito gli errori commessi. Voglio una grande gara per la nostra gente. Io ci credo ancora, nel calcio ho già visto rimonte del genere. Alla fine tireremo le somme».