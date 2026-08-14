Dopo settimane di lavoro, prove tattiche e amichevoli, per il Catanzaro è arrivato il momento di misurarsi con il primo appuntamento ufficiale della stagione. Domani alle 18 i giallorossi affronteranno il Südtirol al Nicola Ceravolo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, gara che inaugurerà il nuovo corso targato Giorgio Gorgone. Il risultato conta, ma altrettanto importanti saranno le indicazioni che arriveranno dall'undici scelto dal tecnico e dalla tenuta dei meccanismi provati durante la preparazione. Il confronto con gli altoatesini arriva in una fase nella quale la squadra non può ancora considerarsi definitivamente completata. Il mercato resta aperto e il direttore sportivo Ciro Polito ha già consegnato a Gorgone diversi volti nuovi. L'ultimo, in ordine di tempo, è Mehdi Dorval, ufficializzato nelle scorse ore. Il difensore franco-algerino, classe 2001, arriva dal Bari e ha sottoscritto con il Catanzaro un accordo triennale. Dorval porta in giallorosso l'esperienza maturata in quattro stagioni consecutive in Serie B con i pugliesi, oltre a 130 presenze complessive e alla convocazione con la Nazionale algerina. Un rinforzo pensato per aumentare le alternative e la qualità della rosa, soprattutto sulle corsie esterne.

Per il debutto, tuttavia, il nuovo arrivato dovrebbe partire dalla panchina. Il tempo a disposizione per inserirsi pienamente nel sistema di gioco di Gorgone è stato infatti limitato. Il tecnico, salvo sorprese, dovrebbe quindi affidarsi soprattutto agli uomini che hanno lavorato insieme durante il ritiro.

Antonini resta al centro del progetto

Tra le situazioni che accompagnano la vigilia c'è anche quella di Matias Antonini. Il difensore brasiliano è stato accostato nelle ultime settimane a Modena e Juve Stabia, ma al Catanzaro non sono ancora arrivate offerte concrete. Il suo contratto scadrà tra due stagioni e, in assenza di una precisa volontà di separarsi, la società non ha necessità di privarsi del centrale. Antonini dovrebbe quindi essere regolarmente al centro della difesa domani sera. Una presenza importante per Gorgone, che potrebbe affidargli la guida del reparto nel primo impegno ufficiale.

Le scelte di Gorgone

Qualche dubbio riguarda invece il centrocampo. Mosti è una delle soluzioni che il tecnico sta valutando con maggiore attenzione e non è escluso che possa partire titolare accanto a Petriccione. L'alternativa porta ad Alesi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Candela e D'Alessandro.

In difesa, davanti a Pigliacelli, oltre ad Antonini si giocano le altre due maglie Ruggero, Verrengia e Postiglione, con Frosinini tra le alternative. Il nuovo arrivato Dorval, come detto, dovrebbe invece iniziare dalla panchina.

Qualche incertezza anche sulla trequarti. Pafundi appare destinato a partire dall'inizio, mentre l'altra posizione dipenderà soprattutto dalle condizioni di Pietro Iemmello. Il capitano ha svolto pochi allenamenti e Gorgone dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto oppure affidarsi ad Alesi. Davanti, invece, la soluzione più probabile porta a Koffi.

Da monitorare anche la situazione di Pittarello, che continua a lavorare a parte ed è coinvolto nelle indiscrezioni di mercato che lo avvicinano al Pisa. Di Francesco, invece, non dovrebbe essere disponibile a causa di alcuni problemi muscolari.

La probabile formazione

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Ruggero; Candela, Petriccione, Mosti, D'Alessandro; Pafundi, Iemmello; Koffi.

Allenatore: Giorgio Gorgone.

SÜDTIROL (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Varnier, Stabile, Veroli; Vasic, Tait; Vasco Lopes, Casiraghi, Bjarkason; Merkaj.

Allenatore: Possanzini.

Gorgone parla alle 16.30

Le ultime indicazioni arriveranno nel pomeriggio. Alle 16.30 Gorgone sarà nella sala stampa dell'Eye Sport Training Center di località Giovino per la conferenza della vigilia. Il tecnico potrà fare chiarezza sulle condizioni dei giocatori, sulle scelte tattiche e sul ruolo che avranno i nuovi acquisti nel primo appuntamento ufficiale. Domani, invece, toccherà al campo. Catanzaro-Südtirol si giocherà alle 18 al Ceravolo: novanta minuti senza possibilità di appello, con i calci di rigore previsti in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. La vincente affronterà ai sedicesimi la squadra che uscirà dal confronto tra Genoa e Ascoli.

La gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Per il Catanzaro sarà il primo vero esame del nuovo corso: una partita che, oltre al passaggio del turno, servirà a fotografare lo stato di forma di una squadra ancora in costruzione.