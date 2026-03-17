L’accademia centrale Wushu Catanzaro, guidata dal maestro Massimo Scalzo, si impone tra le realtà più solide del panorama internazionale al 6th Acropolis International Wushu Open Tournament, una delle competizioni di riferimento del Wushu europeo. In un contesto di alto livello tecnico, con atleti provenienti da numerosi Paesi, il team calabrese ha dimostrato qualità, compattezza e continuità di rendimento.

La partecipazione è avvenuta all’interno della delegazione IWA – Italian Wushu Academy, composta da 19 rappresentanti provenienti dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro, dalla Scuola Accademica Shen Hu di Tiriolo e dalla Scuola Accademica Shen Xin di Cropani Marina, inserita nella Rappresentativa Nazionale PWKA.

I risultati

Cristian Colace (Juniores) – Light Sanda, Bajiquan, Qiangshu

(Juniores) – Light Sanda, Bajiquan, Qiangshu Amedeo Marchese (Adults) – Pudao, Nanquan, Light Sanda

(Adults) – Pudao, Nanquan, Light Sanda Miriam Minasi – Qiangshu, Nanquan, Nandao, Light Sand

– Qiangshu, Nanquan, Nandao, Light Sand Tecla Libero (Juniores) – Chaquan, Pudao, Light Sanda

(Juniores) – Chaquan, Pudao, Light Sanda Alina Russomanno (Juniores) – Pudao, Sanda, Huaquan

Gabriele Marchese (Juniores) – Gunshu, Sanda

(Juniores) – Gunshu, Sanda Milena Maiuolo (Juniores) – Light Sanda, Pudao, Huaquan

(Juniores) – Light Sanda, Pudao, Huaquan maestro Krystan Kaczmarski (30–39 anni) – Xingyiquan, Qiangshu

(30–39 anni) – Xingyiquan, Qiangshu maestro capo scuola (40–49 anni) Massimo Scalzo – Xingyiquan

Un medagliere importante che conferma la solidità tecnica del gruppo. I risultati raccontano solo una parte della realtà. Il lavoro dell’Accademia Centrale Wushu Catanzaro si sviluppa quotidianamente su un piano più ampio: formazione tecnica, didattica, culturale ed educativa, ricerca e sviluppo del Wushu, attraverso programmi e metodologie strutturate. Ciò costituisce il “vero” livello di un’accademia.

Ciò che emerge in gara rappresenta soltanto “la punta di un grande iceberg”, frutto di un percorso costruito nel tempo.

Il Wushu si conferma una disciplina che va oltre lo sport. Attraverso il sano agonismo, permette ai giovani di viaggiare, confrontarsi, conoscere e rispettare culture diverse, creare relazioni e vivere esperienze che contribuiscono alla crescita personale. Un percorso che forma il carattere e lascia un segno duraturo nella vita degli atleti. «La soddisfazione più grande è vedere crescere ogni giorno i miei allievi e i miei insegnanti» spiega il maestro Massimo Scalzo.

Il percorso agonistico prosegue con il prossimo impegno del 28 e 29 marzo a Lecco, in occasione dell’11° Trofeo “Meravigliatevi”. Ma l’attenzione è già rivolta al grande evento internazionale organizzato a Catanzaro: il 17° Spring Dragon Wushu International Tournament, in programma 5, 6 e 7 giugno.

Una manifestazione che vedrà la partecipazione di atleti, scuole, accademie e giudici provenienti da tutto il mondo, confermandosi come una delle competizioni di Wushu più importanti d’Europa e non solo.