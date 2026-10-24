La pesantissima sconfitta casalinga contro l’Ascoli costa la panchina a Giorgio Gorgone. Dopo il clamoroso 1-6 maturato al Ceravolo, l’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore, mettendo fine alla sua esperienza alla guida della prima squadra. Una decisione arrivata al termine di una serata da incubo per i giallorossi, travolti dagli avversari e accompagnati dai fischi e dalla contestazione del pubblico.

«US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra», si legge nella nota ufficiale diffusa dal club. Il provvedimento coinvolge anche l’intero staff tecnico composto da Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli.

La società ha voluto comunque rivolgere un messaggio di ringraziamento all’allenatore e ai suoi collaboratori per l’attività svolta durante questi mesi. «La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi», prosegue il comunicato.

L’esonero arriva dopo settimane complicate, segnate da risultati negativi e prestazioni che avevano progressivamente indebolito la posizione del tecnico. Il pareggio conquistato a Verona sembrava aver restituito qualche segnale di reazione, ma il tracollo interno contro l’Ascoli ha accelerato una decisione ormai inevitabile per la dirigenza.

Adesso si apre ufficialmente la ricerca del successore, anche se i tempi per la scelta sembrano destinati a essere particolarmente brevi. Il club ha infatti annunciato che «nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore». Una svolta immediata, dunque, nel tentativo di invertire la rotta e risollevare una squadra reduce da una delle serate più difficili della stagione.