Una città intera per riscrivere la storia e porre fine a un'attesa di oltre quarant'anni. Allo stadio Nicola Ceravolo un colpo d'occhio da... Serie A. L'esaurimento dei biglietti in tempo record faceva già intuire il clima che attendeva la semifinale di andata tra il Catanzaro e il Monza e, di fatti, le aspettative non hanno deluso le attese.

Sfida iniziata da pochi minuti, ma con una spinta che rievoca quegli anni '70-'80 di quando le Aquile solcavano i campi di Serie A. Cori, striscioni e una spinta di grande rilievo fin dai primissimi minuti. Ed è questa la grande forza del Catanzaro.