Quattro sfide e verdetti ancora aperti nell’andata dei quarti di finale. Il Trebisacce firma l’impresa con un 3-0 sul campo dei luzzesi, la Pro Pellaro si aggiudica il derby con il Locri e il Cotronei piega il Soriano in una gara spettacolare. Pari senza gol tra Soverato e Palmese

Pomeriggio di grande calcio e verdetti a sorpresa nell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti Calabria, il torneo che mette di fronte le principali realtà di Eccellenza e Promozione. Un turno infrasettimanale intenso che ha regalato spettacolo, equilibrio e un clamoroso colpo di scena.

DBR Luzzi sotto shock: il Trebisacce fa l'impresa (0-3)

Il risultato più rumoroso arriva indubbiamente da Luzzi. I padroni di casa della DBR Luzzi, detentori del trofeo e a caccia di uno storico bis consecutivo, crollano a sorpresa sotto i colpi di un Trebisacce perfetto. I delfini giallorossi ipotecano il passaggio del turno con una prestazione maiuscola, sbloccando la gara sul finire della prima frazione con le reti ravvicinate di Donate (33') e Bubacar (43'). Nella ripresa, al 28', Romio firma lo 0-3 definitivo. Per la squadra di mister Magarò la strada verso la semifinale diventa una vera e propria montagna da scalare nella gara di ritorno in trasferta.

La Pro Pellaro ruggisce nel derby: Locri steso 2-0

Segnale di grande forza da parte della Pro Pellaro, che fa valere il fattore campo ed esce vincitrice dal blasonato derby reggino contro il Locri. I bianconeri passano al 30' del primo tempo grazie al graffio di Abayan, per poi raddoppiare al 10' della ripresa con una perla al volo dal limite dell'area del giovane Errigo. Il 2-0 finale reggia un prezioso tesoretto alla Pro Pellaro, ma il discorso qualificazione si chiuderà definitivamente al ritorno sul campo del Locri.

Cotronei-Soriano, altalena di emozioni: finisce 3-2

È stato uno scontro a viso aperto e ricco di colpi di scena quello tra Cotronei e Soriano Fabrizia. I padroni di casa sbloccano il match al 37' con Akpa Akpro, ma vengono subito ripresi dopo due minuti dal pareggio di Staropoli per i vibonesi. Nella ripresa succede di tutto: Lonetti al 3' riporta avanti il Cotronei, ma gli uomini di mister Sisi contro-ribattono al 22' con il neoacquisto Anane. A decidere la sfida è la stoccata di Burnham al 27' st, che fissa il risultato sul 3-2 e regala il primo round ai giallorossi, lasciando però apertissima la qualificazione.

Pareggio senza reti tra SC Soverato e Palmese (0-0)

L'unico match privo di marcature è quello tra SC Soverato e Palmese. Una gara intensa ed equilibrata che si chiude a reti bianche: un punteggio che rimanda ogni verdetto ai prossimi 90 minuti, quando i neroverdi potranno sfruttare il supporto del pubblico di casa.

I risultati

PRO PELLARO-LOCRI 2-0 (30' pt Abayan, 10' st Errigo)

COTRONEI-SORIANO 3-2 (37' pt Akpa akpro, 39' pt Staropoli, 3' st Lonetti, 22' st Anane, 27' st Burnham)

DBR LUZZI-TREBISACCE 0-3 (33' pt Donate, 43' pt Bubacar, 28' st Romio)

SC SOVERATO-PALMESE 0-0