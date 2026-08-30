Un esordio stagionale che promette subito scintille. La Vigor Lamezia si appresta a scendere in campo allo stadio "Guido D'Ippolito" per il primo turno di Coppa Italia contro il Sambiase, in una sfida a eliminazione diretta che accende i motori della nuova annata nel girone I di Serie D. Un derby subito decisivo, affrontato con determinazione e fiducia da mister Vargas, intervenuto alla vigilia in conferenza stampa.

Le parole del mister

Il tecnico biancoverde non nasconde l'ottimismo per l'inizio di questo nuovo cammino: «Per noi è la prima partita ufficiale ma siamo ottimisti sul fatto che possiamo fare bene. Sarà una bella partita anche se il campo, per le condizioni attuali, non ci aiuta molto soprattutto in merito a ciò che vogliamo fare. Sarà comunque un derby e vogliamo fare bella figura».

Dall'altra parte della barricata ci sarà il Sambiase guidato da Tony Lio, allenatore per il quale Vargas spende parole di profonda stima e rispetto professionale: «Lui è un grande allenatore, molto preparato, basti vedere le ultime stagioni che ha disputato. Conosce il calcio a 360° e sa gestire lo spogliatoio. Sarà bello rivederlo».

Banco di prova

Il match serale rappresenta un banco di prova cruciale per misurare lo stato di forma della squadra dopo le fatiche della preparazione estiva. Un test ad alta intensità emotiva e tattica che Vargas considera la spinta ideale per iniziare nel modo giusto: «Senz'altro è un test importante per capire come siamo noi a livello fisico, inoltre giocare un derby come prima partita ufficiale può essere motivazionale. La squadra è tranquilla ed è consapevole di aver fatto un buon ritiro tra sudore e sacrificio.»

Consapevolezza, lavoro e rispetto per l'avversario sono le linee guida tracciate dall'allenatore per un debutto che punta a regalare le prime grandi soddisfazioni al popolo biancoverde.