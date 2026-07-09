La Coppa Italia Under 20 Q8 entra nella sua fase decisiva. Sulla sabbia della Puntocuore Beach Arena di Praia a Mare, i quarti di finale hanno regalato spettacolo, equilibrio e continui ribaltamenti di fronte, confermando il livello sempre più alto raggiunto dalla competizione. Al termine delle quattro sfide hanno conquistato il pass per le semifinali Lazio, Lenergy Pisa, Sambenedettese e Napoli, mentre escono di scena, tra le altre, i detentori del trofeo dell'Icierre Lamezia.

La squadra calabrese è stata eliminata da una Sambenedettese determinata e concreta, mentre il Lenergy Pisa, finalista della passata edizione, ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per superare un sorprendente MG Media Eboli. La Lazio ha invece conquistato la qualificazione nel finale contro il Terracina, mentre il Napoli ha ottenuto la sua prima semifinale eliminando l'Ecoris Viareggio, formazione che fino a oggi aveva sempre raggiunto l'atto conclusivo della manifestazione.

Le semifinali sono in programma domani: alle 19.00 si sfideranno Lazio-Lenergy Pisa, mentre alle 20.00 sarà la volta di Sambenedettese-Napoli.

Sempre domani, sulla sabbia della Puntocuore Beach Arena, alle 10.30 e 11.30 si giocheranno le finali per le posizioni dal 9° al 12° posto, alle 17.00 e 18.00 le semifinali per definire i piazzamenti dal 5° all'8° posto, mentre le due semifinali principali delle 19.00 e 20.00 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

QUI i risultati, il programma gare, i match report della Coppa Italia Under 20 Q8

Tutte le informazioni, il programma gare e le notizie sulla tappa sono disponibili sul sito web ufficiale lnd.it/serieabeachsoccer.

Ecoris Viareggio-Napoli 3-4

Il remake della Supercoppa di questa stagione ha avuto un finale diverso. Un mese fa il Viareggio aveva alzato il trofeo, oggi il Napoli si è preso la semifinale estromettendo una squadra che, da quando è stata istituita la Coppa Italia, aveva sempre disputato la finale, vincendone due.

Protagonista assoluto il rientrante Alessandro Andriani, autore di una tripletta distribuita nell'arco dei tre tempi di gioco. Per lui la competizione è iniziata nel migliore dei modi con cinque reti in due partite. Antignano ha completato il tabellino nel terzo tempo, mentre Bartoli e Tomei hanno provato a tenere in partita i bianconeri.

Lenergy Pisa-MG Media Eboli 8-7 dtr (2-2)

Il Lenergy Pisa ha raggiunto il pareggio nel terzo tempo e ha poi conquistato la qualificazione ai calci di rigore. Una sfida equilibrata, nella quale entrambe le squadre avrebbero meritato l'accesso alla semifinale.

La formazione toscana, finalista della passata edizione, conquista così la sua terza semifinale consecutiva, mentre l'MG Media Eboli sfiora uno storico traguardo. In evidenza i bomber del campionato Boi e Campione, mentre per il Pisa hanno trovato la rete Tararà, autore del vantaggio iniziale, e il portiere Gneri, decisivo con il gol del pareggio nel terzo tempo.

Lazio-Terracina 2-1

Partita intensa e ricca di emozioni. Il Terracina ha chiuso in vantaggio i primi due tempi e ha giocato anche due minuti in superiorità numerica, ma nel recupero è arrivata la reazione della Lazio.

Due reti di Mirko Desideri hanno ribaltato il risultato, regalando ai biancocelesti la seconda semifinale consecutiva in Coppa Italia. Al Terracina non è bastato il terzo gol in due gare di Jacopo Romagna.

Sambenedettese-Icierre Lamezia 4-2

Come nella passata edizione, la Sambenedettese elimina l'Icierre Lamezia nei quarti di finale. La formazione marchigiana ha indirizzato il match con due reti nel primo tempo, riuscendo poi a gestire il vantaggio fino al termine.

Per la Samb arriva così la seconda semifinale consecutiva, mentre il Lamezia si ferma ancora una volta ai quarti. Decisive le doppiette di Onori e Rossetti, mentre per i calabresi sono andati a segno Muraca e Persico, con reti arrivate però troppo tardi.