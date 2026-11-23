Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che, almeno per una notte, sembrano restituire qualcosa di molto più importante: la fiducia, l'orgoglio, la voglia di crederci ancora. Il Catanzaro, sabato pomeriggio, ha ritrovato tutto questo davanti alla propria gente, in uno stadio Ceravolo che aveva quasi dimenticato il sapore della felicità. Contro la capolista Palermo, le Aquile hanno ricordato a se stesse e al campionato di essere ancora vive. Ma il calcio, si sa, è uno sport che concede poco tempo ai sentimenti. E così, mentre negli occhi dei tifosi resistono le immagini dell'impresa, la squadra di Michele Mignani è già chiamata a una nuova prova: domani sera, alle 19, sul campo della Juve Stabia.

Il 3-1 inflitto ai rosanero ha avuto il sapore della liberazione. Una vittoria arrivata dopo sette giornate senza successi, contro l'avversario che sembrava meno indicato per interrompere la crisi. E invece il Catanzaro ha ribaltato pronostici e gerarchie, trovando nei gol di Giovane, Pecorino e Mosti le firme di una serata che potrebbe rappresentare una svolta. Soprattutto, però, ha mostrato qualcosa che nelle settimane precedenti era mancato troppo spesso: una squadra capace di soffrire insieme, di reagire e di credere nelle proprie possibilità.

Mignani, alla prima vittoria sulla panchina giallorossa, aveva parlato di un successo capace di restituire il sorriso e di dare ai suoi ragazzi la spinta per credere maggiormente in se stessi. Parole che raccontano bene il momento. Perché il problema del Catanzaro, prima ancora dei risultati, sembrava essere diventato quello della convinzione. La pesante sconfitta contro l'Ascoli, l'esonero di Gorgone, i pareggi con Benevento e Padova e il successivo passo falso di Cesena avevano lasciato una squadra ferita, quasi prigioniera delle proprie paure.

Adesso, però, arriva la parte più difficile: dimostrare che quella contro il Palermo non è stata soltanto una splendida parentesi. La classifica resta complicata, nonostante i nove punti raggiunti e l'aggancio all'Empoli in fondo alla graduatoria. Per risalire servono continuità, equilibrio e risultati. La vittoria contro la prima della classe ha dimostrato che il potenziale esiste, ma una sola partita non può cancellare mesi di difficoltà.

La trasferta di Castellammare rappresenta dunque un banco di prova particolarmente significativo. La Juve Stabia di Pietro De Giorgio arriva dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Modena e cerca a sua volta una risposta. Le Vespe stanno attraversando una stagione resa delicata anche dalle vicende societarie e dalla penalizzazione in classifica, ma restano un avversario da affrontare con attenzione, soprattutto al Romeo Menti.

Sul piano della preparazione, i tempi sono stati inevitabilmente stretti. Dopo la vittoria sul Palermo, il Catanzaro è tornato al lavoro domenica mattina al centro sportivo di Giovino, con una seduta differenziata in base al minutaggio accumulato. Poi la partenza per la Campania, dove è prevista la rifinitura. La buona notizia per Mignani è il recupero di Di Francesco, nuovamente a disposizione, mentre Pafundi resta indisponibile per il problema al polpaccio. Sul fronte opposto, De Giorgio deve valutare le condizioni di Douglas e dell'ex giallorosso Bettella.

Per quanto riguarda le possibili scelte, l'orientamento sembra quello della continuità. Mignani potrebbe confermare il 3-5-2 utilizzato contro il Palermo, con Pigliacelli tra i pali e Frosinini, Antonini e Imperiale a comporre il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Candela, Tchaouna, Petriccione, Giovane e Dorval, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Iemmello e Pecorino. La Juve Stabia potrebbe invece rispondere con il 4-3-3 e il tridente Maistro, Di Nardo e Sibilli. Si tratta naturalmente di indicazioni della vigilia, ancora da verificare nelle scelte ufficiali.

La sfida sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini, assistito da Federico Fontani e Marco Trinchieri. Al Var ci sarà Francesco Meraviglia. Per il direttore di gara romagnolo si tratta del secondo incrocio con il Catanzaro, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Mantova dello scorso febbraio.

Ma al di là dei moduli, degli uomini e delle possibili rotazioni, sarà soprattutto una questione di atteggiamento. Il Catanzaro visto contro il Palermo ha saputo giocare con coraggio, senza lasciarsi schiacciare dal peso della classifica e dal valore dell'avversario. A Castellammare serviranno la stessa determinazione e la stessa disponibilità al sacrificio, anche se la partita potrebbe raccontare una storia completamente diversa.

In fondo, il bello del calcio sta anche qui. Nel riuscire a trasformare una stagione che sembrava scivolare via in qualcosa che meriti ancora di essere vissuto. Sabato il Ceravolo ha ritrovato la propria voce, i giocatori hanno ritrovato gli applausi e una città intera ha potuto tornare a sorridere. Non è ancora una rinascita, sarebbe prematuro chiamarla così. Ma è un inizio e dopo settimane di delusioni non è poco.

Domani, al Romeo Menti, il Catanzaro dovrà provare a dare un seguito a quella notte. Perché le imprese sono bellissime da ricordare, ma diventano davvero importanti soltanto quando riescono a cambiare il futuro. E il futuro delle Aquile, dopo tanto buio, ha finalmente ricominciato a mostrare un po' di giallorosso.