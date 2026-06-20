Alla presidenza ci sarà il duo composto da Giuseppe e Domenico Schipani, vicepresidenti saranno Francesco Calderazzo e Pasquale Marrazzo

Dopo la vittoria nella finale playoff, che ha regalato il ritorno in Eccellenza dopo tre anni di assenza, il Sersale è pronto a rimettersi in gioco e soprattutto a programmare per tornare a primeggiare nel massimo campionato regionale, come faceva qualche anno fa.

Il nuovo organigramma societario

La compagine giallorossa è già al lavoro per la pianificazione della prossima stagione, ma non esiste orizzonte senza un organigramma societario completo e solido. Ed è proprio da qui che è partito il percorso giallorosso, con l'annuncio del nuovo assetto societario per la stagione 2026/27.



Alla presidenza ecco il duo Giuseppe e Domenico Schipani, mentre i vice-presidenti saranno Francesco Calderazzo e Pasquale Marrazzo. Chiude la "cerchia" il presidente onorario Armando Mancuso. A seguire poi, il direttore generale sarà Giuseppe Sirianni mentre il direttore sportivo Maurizio Capellupo.

Si prosegue poi con il team manager Salvatore Torchia, il segretario generale Luigi Torchia e il responsabile al settore giovanile Giuseppe Pitari. Infine, ecco i nomi dei dirgenti accompagnatori: Marco Talarico, Gigi Riga, Pino Grillo, Tommaso Gentile, Giovanni Grillo, Antonio Spoto, Vincenzo Catanzaro, Giovanni Longo, Michele Berlingo, Fabrizio Pitari e Alessandro Falbo. Insomma, la squadra è veramente al completo e pronta a pianificare la prossima stagione con serenità e idee.