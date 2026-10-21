Sei giornate alle spalle e un avvio di stagione che, pur essendo solo all'inizio di un lungo cammino, ha già regalato scossoni e colpi di scena. Il massimo campionato regionale non aspetta nessuno: in una fase in cui i punti persi pesano come macigni, gli errori si pagano a caro prezzo e la pazienza delle società finisce in fretta. Ecco perché le porte girevoli sulle panchine hanno già iniziato a girare a ritmo battente.

Guardando i numeri, il dato è evidente: sono già quattro le panchine saltate, per una media di una ristrutturazione tecnica a settimana.

Dal Brancaleone alle neopromosse: il riepilogo dei ribaltoni

Brancaleone (4ª giornata): Ad aprire il valzer delle sostituzioni è stata la società rossoblù. All'indomani del ko interno per 0-1 contro il Soriano Fabrizia — sconfitta che aveva relegato i "Leoni" all'ultimo posto in classifica — sono arrivate le dimissioni del tecnico Francesco Criaco. La dirigenza ha scelto di affidarsi all'usato sicuro, richiamando in panchina mister Maurizio Panarello.

Gioiosa Ionica (5ª giornata): Dopo la sconfitta sul campo della blasonata Pro Pellaro, i biancorossi hanno deciso di interrompere il rapporto sportivo con mister Tonino Figliomeni, affidando la guida tecnica della squadra a Giuseppe Crucitti.

Sc Soverato (5ª giornata): Negli stessi giorni, un altro scossone ha coinvolto la seconda neopromossa del lotto. La sconfitta per 2-0 contro la Paolana ha spinto la società a sollevare dall'incarico Marco Pisano e a ingaggiare Stefano Dicuonzo per dare una nuova scossa all'ambiente.

Rossanese (6ª giornata): A chiudere — almeno per il momento — il ballo dei cambi è la squadra bizantina. Avvio al di sotto delle aspettative della vigilia e vetta della classifica che si allontana: a risultare fatale è stato il pesante 3-0 subito nel derby contro il Trebisacce. Un ko che ha portato alle dimissioni di mister Luca Aloisi, con la società attualmente al lavoro per individuarne il successore.