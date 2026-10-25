Decisiva la rete di Tesare al 43’ del primo tempo: la squadra di Magarò supera 1-0 la Rossanese e sale a 19 punti. La Deliese pareggia con la Pro Pellaro e resta a tre lunghezze

La DB Rossoblù Luzzi consolida il primato nel campionato di Eccellenza calabrese. Nella settima giornata, la formazione rossoblù espugna il Rizzo di Rossano, superando la Rossanese per 1-0 grazie alla rete di Tesare, a segno al 43’ del primo tempo. Tre punti importanti per la capolista guidata da mister Magarò, che sale a 19 punti e mantiene tre lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice. A rallentare è la Deliese, fermata sull’1-1 in trasferta dalla Pro Pellaro nel big match di giornata. La formazione di Delianuova sale a quota 16 punti, mentre i reggini raggiungono quota 12. Alle spalle delle prime due avanza la Palmese, che supera 3-1 il Brancaleone e si porta a 14 punti. Successo esterno per il Trebisacce, che passa 1-0 sul campo del Sersale grazie al gol di Leonori al 2’ della ripresa, raggiungendo la Pro Pellaro a quota 12. Vittoria interna per il Soriano, che batte 2-1 la ReggioRavagnese. Il Gioiosa Jonica conquista tre punti superando 2-1 il San Nicola Chiaravalle, mentre la Morrone supera in rimonta per 2-1 l’Isola Capo Rizzuto. Termina senza reti la sfida tra Paolana e Virtus Rosarno.



I risultati della settima giornata

Pro Pellaro-Deliese 1-1

Paolana-Virtus Rosarno 0-0

Morrone-Isola Capo Rizzuto 2-1

Rossanese-DB Rossoblù Luzzi 0-1

San Nicola Chiaravalle-Gioiosa Jonica 1-2

Sersale-Trebisacce 0-1

Soriano-ReggioRavagnese 2-1

Palmese-Brancaleone 3-1

La classifica