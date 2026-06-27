Si è svolta con grande successo la Festa di Tesseramento 2026/2027 del Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna che, nonostante le alte

temperature registrate durante la giornata, ha visto una significativa partecipazione di tifosi giallorossi provenienti da Bologna e da diverse zone dell'Emilia-Romagna.

L'evento ha rappresentato un importante momento di incontro per la comunità catanzarese e giallorossa del territorio, consentendo a numerosi tifosi di aderire alla campagna associativa e di sottoscrivere la tessera per la prossima stagione.

Nel corso della serata è stato proiettato il tradizionale video celebrativo realizzato, come ogni anno, dal socio Piero Aiello: un contributo molto apprezzato dai presenti che ha ripercorso emozioni, ricordi e momenti significativi della passata stagione e della storia del CZCMP.

Particolarmente emozionante anche il videocollegamento con O’ Rey Massimo Palanca, che ha voluto salutare personalmente i soci presenti, ringraziandoli per l'impegno e la passione con cui portano avanti i colori giallorossi anche lontano dalla Calabria. L' indimenticato numero 11 del Catanzaro ha inoltre rivolto al Club il proprio in bocca al lupo per il futuro e per la nuova stagione associativa.

Grande interesse ha suscitato anche la nuova linea di merchandising CZCMP, accolta con entusiasmo dai soci, confermando il forte senso di appartenenza che da sempre caratterizza il Club, presieduto da Beppe Severino.

La Festa di Tesseramento si conferma così un appuntamento centrale nella vita associativa del Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna, capace di unire passione, amicizia e amore per i colori giallorossi, rafforzando ulteriormente il legame tra i tifosi del Catanzaro presenti nel territorio emiliano.