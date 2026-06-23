L’Associazione Catanzaronelpallone ripropone personaggi e ricordi che hanno fatto grande la storia dell’US
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Giovedì prossimo 25 giugno, alle ore 18.00, presso l’auditorium “G. Casalinuovo” in Catanzaro, si terrà la XI edizione del premio sportivo “Umberto Sacco”, manifestazione ideata ed organizzata dall' Associazione Catanzaro nel pallone.
Conducono la serata Carlo Talarico ed Enzo Colacino
Nell’occasione del conferimento del premio, verranno festeggiati i calciatori che nel 1976, esattamente 50 anni fa, conquistarono la seconda promozione in serie A, guidati da mister Gianni Di Marzio.
Saranno presenti Alberto Arbitrio, Adriano Banelli, Gianni Improta, Pieraldo Nemo, Massimo Palanca, Fausto Silipo, Roberto Vichi insieme a Masino Amato.
Il pomeriggio servirà a far conoscere alle recenti generazioni parte della storia calcistica giallorossa, quella che ancora oggi affascina portando negli stadi di tutta Italia migliaia di tifosi che si ritrovano da ogni dove, al contempo sempre vivo è il desiderio di ripercorrere con chi c’era, in campo come sugli spalti, tante tappe di vita calcistica che hanno reso grande il nome di Catanzaro.
Il riconoscimento, intitolato ad Umberto Sacco, figura importante per tante generazioni di giovani calciatori catanzaresi, in precedenza è stato assegnato a Vittorio Masci, Egidio Ghersetich, Claudio Ranieri, Gianni Bui, Fausto Silipo, Massimo Mauro, Massimo Palanca, Adriano Banelli, Giorgio Corona, Paolo Braca e Tato Sabadini.