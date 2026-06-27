Un lunedì speciale, tutto dedicato alla memoria, all'orgoglio ed alla passione per i giallorossi quello di dopodomani 29 giugno.

Promosso ed organizzato dal Catanzaro Club Roma si terrà – tra il centro e la costa – un omaggio ai protagonisti della storica stagione 1970/1971 con l'evento "Gloria alle Glorie del 1970/1971".

Un appuntamento che si preannuncia particolarmente emozionante e che richiamerà tantissimi tifosi specie in questo periodo di ferie estive.

La giornata si aprirà alle ore 11 nella sala Concerti del Comune di Catanzaro, dove si terrà la conferenza stampa ufficiale alla presenza di alcuni dei protagonisti di quella indimenticabile squadra che contribuì a scrivere pagine indelebili della storia calcistica cittadina.

In serata, a partire dalle 19.30, il testimone passerà al Dadada Beach Village di Montepaone Lido, teatro dei festeggiamenti dedicati alle "glorie" del Catanzaro e del terzo anniversario dalla nascita del Catanzaro Club Roma.

ra gli ex calciatori che hanno già confermato la loro presenza figurano Banelli, Ciannameo, Silipo, Barbuto, Romeo, Barone e Braca, mentre altri storici protagonisti come Franzon, Benedettoli, Bertuccioli, Busatta, Marini e Pozzani interverranno in videocollegamento.

Condurranno la serata i giornalisti Carlo Talarico e Sonia Libico.

Assicurata anche una delegazione dell’Us Catanzaro