Il Maestro Danilo Russo (Shihan), figura iconica delle arti marziali calabresi e catanzaresi in particolare, riceverà una delle prime onorificenze dell'Ordine al Merito Sportivo e Civile, istituito dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio 2026 nella solenne cornice del Salone d’Onore del CONI a Roma, sancendo ufficialmente l'ingresso del Maestro Russo (peraltro ex assessore comunale) tra le eccellenze che si sono distinte non solo per i risultati agonistici, ma per l'integrità morale e l'impegno sociale.


Il nome di Danilo Russo è indissolubilmente legato alla storia del Kyokushin e del Jissen Karate. Dal 2001, Shihan Russo è l'unico punto di riferimento in città a portare avanti, con dedizione assoluta, la tradizione del karate "della verità". Il suo palmarès parla chiaro:

  • Pluricampione Nazionale e Internazionale.
  • Campione del Mondo, titolo che lo ha consacrato nell'élite globale della disciplina.
  • Guida del settore Kyokushin per Libertas APS, dove coordina lo sviluppo tecnico della disciplina su scala nazionale. L’Ordine al Merito: Valori oltre la competizione

L'istituzione dell'Ordine, presieduto da Andrea Pantano (Capo dell’Ordine e Presidente Nazionale Libertas) e guidato dal Gran Maestro Vincenzo Mancuso, nasce con l'intento di premiare chi, attraverso lo sport, diventa esempio concreto di responsabilità ed etica.
La nomina di Russo non è dunque solo un tributo alla sua straordinaria carriera atletica, ma un riconoscimento alla sua funzione sociale: quella di educatore e custode di una tradizione che forgia il carattere attraverso la disciplina e il rispetto.

La data del 23 maggio segnerà l'avvio ufficiale di una tradizione destinata a restare nel tempo. In quell'occasione verranno conferite Medaglie d’Oro, d'Argento e di Bronzo per il Merito Sportivo e Civile, oltre agli Attestati di Benemerenza.