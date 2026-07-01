Mattia Liberali ha scelto il Como. Il fantasista classe 2007, reduce dall'esordio con gol agli Europei Under 19 in Galles, è destinato a proseguire la carriera nel club lariano, confermando lo scenario anticipato nei giorni scorsi dal network LaC, che aveva indicato il Como in vantaggio nella corsa al talento del Catanzaro.

La decisione sarebbe maturata nelle ultime ore, dopo il confronto tra il giocatore, impegnato con la Nazionale Under 19, e il suo entourage. Non è bastato il tentativo del Milan, che avrebbe provato fino all'ultimo a riportare in rossonero il trequartista cresciuto nel proprio settore giovanile.

L'operazione dovrebbe chiudersi per 6 milioni di euro, importo previsto dalla clausola rescissoria. In base agli accordi sottoscritti la scorsa estate, il Milan incasserà il 50% della cifra, mentre la restante parte andrà al Catanzaro.

Per il club giallorosso si avvia così alla conclusione una delle principali operazioni del mercato estivo. Liberali si appresta a lasciare la Calabria dopo una stagione che ne ha consacrato il talento e ne ha attirato l'interesse di diversi club, ma alla fine è stato il Como a spuntarla.