Dopo settimane di silenzio radar, necessarie per riorganizzare assetti e idee, il Sambiase riaccende i motori e si proietta ufficialmente verso il suo terzo campionato consecutivo in Serie D. Il club giallorosso ha gettato le prime, fondamentali basi della nuova stagione confermando due figure chiave dell’area sportiva: Nicola Samele nel ruolo di Direttore Sportivo e Gennaro Porpora come Direttore dell’Area Tecnica.

La linea tracciata dalla società è chiarissima: un progetto sostenibile fondato sulla valorizzazione del talento, sulla solidità tecnica e su una squadra competitiva che sappia durare nel tempo.

Il ds Samele: «Vogliamo calciatori affamati»

Il Direttore Sportivo Nicola Samele ha fatto il punto sul mercato e sulla filosofia che guiderà la costruzione della rosa, lanciando anche un chiaro messaggio alla piazza: «Stiamo lavorando senza sosta per costruire una squadra che rispecchi la filosofia del club. La priorità è puntare su un gruppo giovane, di qualità, con entusiasmo e voglia di emergere. Ogni scelta è frutto di uno scouting attento e di un confronto continuo con società e area tecnica».

Samele ha poi aggiunto un auspicio importante per la tifoseria: «Cerchiamo elementi che abbiano fame, senso di appartenenza e la giusta mentalità per questa maglia. Avremo inoltre bisogno di ancora più sostegno da parte del nostro grande pubblico e speriamo di poter ritornare a giocare in quella che è da sempre la nostra casa, il Gianni Renda».

Porpora e l'area tecnica

Sulla stessa lunghezza d'onda il Direttore dell'Area Tecnica, Gennaro Porpora, che ha sottolineato l'importanza della programmazione per non compiere passi falsi: «Stiamo monitorando numerosi profili su tutto il territorio, puntando su giovani di prospettiva che possano crescere all’interno del nostro progetto. L’obiettivo è allestire una rosa competitiva, equilibrata e costruita con criterio, capace di coniugare freschezza, qualità e spirito di sacrificio».

Il Sambiase, dunque, ha smesso di nascondersi. Con la riconferma del duo Samele-Porpora la società lancia un segnale di stabilità e ambizione, pronta a dare battaglia nel prossimo campionato di Serie D.