Inizia col piede giusto il cammino nelle qualificazioni all'Europeo. La nazionale di Bollini domina gli ungheresi al Ceravolo. I gol di Iddrissou e Comotto chiudono una partita costruita con ordine tattico e incisività offensiva

Comincia nel migliore dei modi l’avventura della nazionale italiana Under 19 in Calabria, alla ricerca del pass per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini guidati da mister Alberto Bollini hanno superato l’Ungheria per 3-0, rispondendo con carattere al successo della Turchia sulla Slovacchia e lanciando subito un segnale forte nel girone.

Al Ceravolo di Catanzaro, la partita si apre con un avvio prudente e tattico: le due squadre si studiano senza scoprirsi, grazie a retroguardie attente e compatte. Il primo squillo è ungherese al 6’, con Bodnar che calcia alto dopo una respinta di Pessina. L’Italia prende gradualmente campo, con Mosconi e Iddrissou che creano occasioni, senza però trovare precisione nell’ultimo tocco.

Il vantaggio arriva solo nel finale del primo tempo: Cocchi sfonda sulla sinistra e serve un assist perfetto per Iddrissou, che davanti al portiere Bozo non sbaglia e manda gli Azzurrini al riposo in vantaggio.

Nella ripresa l’Ungheria rientra più aggressiva, alzando il baricentro e creando qualche difficoltà ai giovani italiani. Ma sono proprio gli Azzurrini a costruire le occasioni migliori, con Mosconi e Iddrissou protagonisti. Al 32’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Iddrissou firma la doppietta personale che vale il 2-0. Il tris arriva nel finale: sugli sviluppi di un corner, Cocchi rimette in mezzo, Reggiani sporca e Comotto trova il tocco vincente, chiudendo la partita sul 3-0.