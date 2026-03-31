Due vittorie e un pareggio in Calabria: la squadra di Bollini chiude il girone élite da protagonista e centra l’obiettivo. Contro i turchi a segno Inacio

Missione compiuta, con carattere e continuità. L’Italia Under 19 pareggia 1-1 contro la Turchia allo stadio “Nicola Ceravolo” e stacca il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria in programma in Galles. Un punto pesante, che completa un percorso quasi perfetto per gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, capaci di chiudere il girone élite imbattuti dopo due vittorie e un pareggio.

Davanti al pubblico calabrese, ancora una volta partecipe e caldo, l’Italia ha gestito con maturità una gara decisiva, forte anche del vantaggio costruito nei primi due incontri contro Ungheria (a Catanzaro) e Slovacchia (a Cosenza). Successi netti, che hanno permesso agli azzurrini di presentarsi all’ultima sfida con due risultati su tre a disposizione per qualificarsi.

La partita si accende nel primo tempo, quando è Samuele Inacio a trovare l’acuto che indirizza il match: un gol pesante, da centravanti vero, che mette in discesa la strada dell’Italia. Ma la Turchia non resta a guardare e nella ripresa trova la reazione che vale il pareggio, rendendo gli ultimi minuti una prova di nervi per gli azzurrini del ct Bollini.

Qui emerge lo spirito del gruppo: l’Italia non si scompone, tiene il campo con ordine e porta a casa quel punto che vale oro. Perché, al triplice fischio, è festa grande: il pari basta per chiudere al primo posto grazie anche alla migliore differenza reti e spalanca le porte dell’Europeo. Adesso l’attenzione azzurra si sposta in Bosnia, dove la nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico calabrese Gennaro Gattuso questa sera proverà a centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali.