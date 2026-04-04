L’iniziativa, intrapresa a gennaio e terminata lo scorso 28 marzo, rientra nelle nuove disposizioni della Federazione Italiana Nuoto, che consentono alle Scuole Nuoto Federali di organizzare corsi a partire dai 16 anni

Sono stati 7 giovani atleti delle squadre agonistiche ASI e di pallanuoto i protagonisti del corso per istruttori organizzato dalla Scuola Nuoto Federale Kairos Management.

Coordinati dal docente regionale SNaQ della Federazione Italiana Nuoto Enzo Mirante, gli atleti Valeria Lio, Angelica Conace, Felicia Conace, Antonio Lento, Vincenzo Paola, Vincenzo Gallo e Giuseppe Mazzarella sono stati impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche, fino a superare con successo gli esami utili a conseguire il brevetto di Istruttore di Nuoto.

L’iniziativa, intrapresa a gennaio e terminata lo scorso 28 marzo, rientra nelle nuove disposizioni della Federazione Italiana Nuoto, che consentono alle Scuole Nuoto Federali di organizzare corsi a partire dai 16 anni. La Kairos, società alla guida della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, ha già in programma nuove edizioni nei prossimi mesi.